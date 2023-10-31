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https://sputnikarabic.ae/20231031/فرار-إرهابيين-من-أحد-السجون-في-تونس-1082662940.html
فرار إرهابيين من أحد السجون في تونس
فرار إرهابيين من أحد السجون في تونس
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني في المرناقية، بفرار 5 مساجين ‏مصنفين خطرين من السجن المذكور، فجر اليوم الثلاثاء‎. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
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2023-10-31T12:34+0000
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وأضافت الوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه تم توجيه الوحدات الأمنية كافة بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد، بغرض إلقاء القبض على الهاربين في أقرب وقت.وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنه "في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية، ولتفادي وقوع الأعمال الإرهابية، فإنها دعت المواطنين كافة عند رصدهم للمساجين الفارين أو الحصول على أي معلومات تخصهم، التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم".
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

فرار إرهابيين من أحد السجون في تونس

12:34 GMT 31.10.2023
© AP Photo / Muhammed Muheisenسجن
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
سجن
© AP Photo / Muhammed Muheisen
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني في المرناقية، بفرار 5 مساجين ‏مصنفين خطرين من السجن المذكور، فجر اليوم الثلاثاء‎.
وأضافت الوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه تم توجيه الوحدات الأمنية كافة بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد، بغرض إلقاء القبض على الهاربين في أقرب وقت.
أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2015
أفغانستان ... فرار مساجين بينهم عناصر من طالبان
14 سبتمبر 2015, 11:03 GMT
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنه "في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية، ولتفادي وقوع الأعمال الإرهابية، فإنها دعت المواطنين كافة عند رصدهم للمساجين الفارين أو الحصول على أي معلومات تخصهم، التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم".
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