https://sputnikarabic.ae/20231031/فرار-إرهابيين-من-أحد-السجون-في-تونس-1082662940.html
فرار إرهابيين من أحد السجون في تونس
فرار إرهابيين من أحد السجون في تونس
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني في المرناقية، بفرار 5 مساجين مصنفين خطرين من السجن المذكور، فجر اليوم الثلاثاء. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T12:34+0000
2023-10-31T12:34+0000
2023-10-31T12:34+0000
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وأضافت الوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه تم توجيه الوحدات الأمنية كافة بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد، بغرض إلقاء القبض على الهاربين في أقرب وقت.وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنه "في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية، ولتفادي وقوع الأعمال الإرهابية، فإنها دعت المواطنين كافة عند رصدهم للمساجين الفارين أو الحصول على أي معلومات تخصهم، التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم".
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
فرار إرهابيين من أحد السجون في تونس
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني في المرناقية، بفرار 5 مساجين مصنفين خطرين من السجن المذكور، فجر اليوم الثلاثاء.
وأضافت الوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه تم توجيه الوحدات الأمنية كافة بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد، بغرض إلقاء القبض على الهاربين في أقرب وقت.
14 سبتمبر 2015, 11:03 GMT
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنه "في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية، ولتفادي وقوع الأعمال الإرهابية، فإنها دعت المواطنين كافة عند رصدهم للمساجين الفارين أو الحصول على أي معلومات تخصهم، التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم".