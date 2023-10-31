https://sputnikarabic.ae/20231031/قاذفات-توس-الروسية-تضرب-ملاجئ-محصنة-للواء-32-الميكانيكي-الأوكرني-في-إيفانوفكا-1082645296.html

قاذفات "توس" الروسية تضرب ملاجئ محصنة للواء 32 الميكانيكي الأوكرني في إيفانوفكا

قاذفات "توس" الروسية تضرب ملاجئ محصنة للواء 32 الميكانيكي الأوكرني في إيفانوفكا

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الثلاثاء، بأن قاذفات "توس" الروسية استهدفت معاقل ومخابئ... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T05:55+0000

2023-10-31T05:55+0000

2023-10-31T05:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال زيبينسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "أطقم قاذفات اللهب الثقيلة ضربت معاقل الفصائل وتجمعات للقوة البشرية في ملاجئ اللواء الميكانيكي 32 في منطقة إيفانوفكا".ونوّه زيبينسكي إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة بلغ نحو 90 جنديا ودبابتين من طراز "تي-64" وثلاث مركبات قتال مشاة وسيارتين وطائرتين من دون طيار.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الروسي-يصد-9-هجمات-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1082643200.html

https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-العديد-والعتاد-لخوض-الهجمات-المضادة-1082644189.html

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