https://sputnikarabic.ae/20231031/قاذفات-توس-الروسية-تضرب-ملاجئ-محصنة-للواء-32-الميكانيكي-الأوكرني-في-إيفانوفكا-1082645296.html
قاذفات "توس" الروسية تضرب ملاجئ محصنة للواء 32 الميكانيكي الأوكرني في إيفانوفكا
قاذفات "توس" الروسية تضرب ملاجئ محصنة للواء 32 الميكانيكي الأوكرني في إيفانوفكا
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الثلاثاء، بأن قاذفات "توس" الروسية استهدفت معاقل ومخابئ... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T05:55+0000
2023-10-31T05:55+0000
2023-10-31T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال زيبينسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "أطقم قاذفات اللهب الثقيلة ضربت معاقل الفصائل وتجمعات للقوة البشرية في ملاجئ اللواء الميكانيكي 32 في منطقة إيفانوفكا".ونوّه زيبينسكي إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة بلغ نحو 90 جنديا ودبابتين من طراز "تي-64" وثلاث مركبات قتال مشاة وسيارتين وطائرتين من دون طيار.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الروسي-يصد-9-هجمات-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1082643200.html
https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-العديد-والعتاد-لخوض-الهجمات-المضادة-1082644189.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قاذفات "توس" الروسية تضرب ملاجئ محصنة للواء 32 الميكانيكي الأوكرني في إيفانوفكا
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الثلاثاء، بأن قاذفات "توس" الروسية استهدفت معاقل ومخابئ القوات المسلحة الأوكرانية، قرب إيفانوفكا في اتجاه كوبيانسك.
وقال زيبينسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"
، إن "أطقم قاذفات اللهب الثقيلة ضربت معاقل الفصائل وتجمعات للقوة البشرية في ملاجئ اللواء الميكانيكي 32 في منطقة إيفانوفكا".
بالإضافة إلى ذلك، هاجمت أطقم قاذفات مقاتلات "سو-34" تجمعات القوى العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية لكل من اللواء الميكانيكي 25 المجوقل واللوائين 32 و43 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيشاني وزاغورويكوفكا وبيريستوفوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا.
ونوّه زيبينسكي إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة بلغ نحو 90 جنديا ودبابتين من طراز "تي-64" وثلاث مركبات قتال مشاة وسيارتين وطائرتين من دون طيار.
وأشار زيبينسكي إلى أنه "خلال العمليات القتالية في اتجاه كوبيانسك، تمكنت وحدات المجموعة العسكرية "الغرب"، باستخدام نتائج ضربات الطيران ونيران المدفعية، من صد 9 هجمات من قبل فرق الهجوم التابعة للفرق الميكانيكية 54 والكتيبة المدرعة 57 في مناطق سينكوفكا وتينكوفكا".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.