https://sputnikarabic.ae/20231031/قوات-الدعم-السريع-السودانية-تعلن-سيطرتها-على-مطار-عسكري-في-ولاية-كردفان-1082646908.html

قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها على مطار عسكري في ولاية كردفان

قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها على مطار عسكري في ولاية كردفان

أعلنت قوات الدعم السريع "انتزاعها من الجيش السوداني السيطرة على مطار بليلة في ولاية غرب كردفان غربي العاصمة". 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T07:05+0000

2023-10-31T07:05+0000

2023-10-31T07:05+0000

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وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "الجيش كان يستخدم هذا المطار لإطلاق طائرات حربية"، مؤكدة أنها ستسمح للمطار بمواصلة العمل.وانطلقت المحادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الأحد الماضي، في مدينة جدة السعودية، عقب إجراء تعديلات على تشكيل الوفد الممثل للجيش السوداني.وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي، "بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية، التي تتركز على إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وبناء الثقة، إضافة إلى إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية".وأضافت الخارجية في بيانها، أن "السعودية وأمريكا ومنظمة إيغاد والاتحاد الأفريقي، الميسرون لعملية التفاوض، أكدوا أن المفاوضات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية".وأكدت مصادر مطّلعة في قوات الدعم السريع، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه "تم إبعاد السفير عمر الصديق ضمن وفد الجيش، وينال صفة خبير فقط، جراء الاعتراض عليه من قبل وفد قوات الدعم السريع الذي يترأسه العميد عمر حمدان، بسبب انتمائه للنظام والحزب السابقين (المؤتمر الوطني) المنحل".وتتواصل الاشتباكات رغم بدء المفاوضات بين طرفي الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدنية نيالا في ولاية جنوب دارفور، وهي ثاني أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي