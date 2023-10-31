عربي
https://sputnikarabic.ae/20231031/كتائب-القسام-سنفرج-عن-عدد-من-الأسرى-الأجانب-خلال-الأيام-المقبلة-1082675785.html
"كتائب القسام": سنفرج عن عدد من الأسرى الأجانب خلال الأيام المقبلة
"كتائب القسام": سنفرج عن عدد من الأسرى الأجانب خلال الأيام المقبلة
أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، تدمير 22 آلية عسكرية إسرائيلية. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T17:57+0000
2023-10-31T17:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/64/1022026404_0:474:5387:3504_1920x0_80_0_0_1c33bb2267d3710903e6f8b5217f2c6b.jpg
وقال أبو عبيدة في خطاب، اليوم الثلاثاء: "بالرغم من التقدم لقوات العدو ومحاولاته الالتفاف على خطوطنا الدفاعية، إلا أن قواتنا التحمت مع قوات العدو ودمرت 22 آلية عسكرية حتى الآن".وأضاف: "إذا كان الفاشل نتنياهو يتفاخر ويحتفل بعد شهر من المعركة بتحرير أسيرة واحدة فهذا يعني أنه يحتاج إلى 20 عاما ليحرر بقية أسراه في غزة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/استقالة-مدير-مكتب-المفوضية-السامية-لحقوق-الإنسان-في-نيويورك-احتجاجا-على-الموقف-الأممي-من-أوضاع-غزة-1082674923.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/64/1022026404_285:0:4957:3504_1920x0_80_0_0_6f25af5364d67a96efad27eb0b72e998.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

"كتائب القسام": سنفرج عن عدد من الأسرى الأجانب خلال الأيام المقبلة

17:57 GMT 31.10.2023
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، تدمير 22 آلية عسكرية إسرائيلية.
وقال أبو عبيدة في خطاب، اليوم الثلاثاء: "بالرغم من التقدم لقوات العدو ومحاولاته الالتفاف على خطوطنا الدفاعية، إلا أن قواتنا التحمت مع قوات العدو ودمرت 22 آلية عسكرية حتى الآن".

ونفى أبو عبيدة الرواية الإسرائيلية بشأن الإفراج عن أسيرة لدى "كتائب القسام".

وأضاف: "إذا كان الفاشل نتنياهو يتفاخر ويحتفل بعد شهر من المعركة بتحرير أسيرة واحدة فهذا يعني أنه يحتاج إلى 20 عاما ليحرر بقية أسراه في غزة".
صورة جوية للدمار الناجم عن القصف الجوي الإسرائيلي في مدينة غزة، 11 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك احتجاجا على الموقف الأممي من أوضاع غزة
17:36 GMT

وتابع: أبلغنا الوسطاء بأننا سنفرج عن عدد من الأجانب انسجاما مع موقفنا الذي أعلناه مسبقا عن عدم حاجتنا للاحتفاظ بهم واحتجازهم في غزة".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала