https://sputnikarabic.ae/20231031/كتيبة-سكيف-الهجومية-الروسية-تدمر-ذخيرة-المدفعية-الأوكرانية-قرب-سوليدار-1082646578.html
كتيبة "سكيف" الهجومية الروسية تدمر ذخيرة المدفعية الأوكرانية قرب سوليدار
كتيبة "سكيف" الهجومية الروسية تدمر ذخيرة المدفعية الأوكرانية قرب سوليدار
قام طاقم هاون عيار 82 ملم تابع لكتيبة "سكيف" الهجومية (BARS-35) بتدمير مواقع مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة، بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T06:50+0000
2023-10-31T06:50+0000
2023-10-31T06:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ورصدت القوات الروسية مواقع المدفعية الأوكرانية، وقامت أطقم قذائف الهاون التابعة للكتيبة بتوجيه ضربات للمواقع الأوكرانية.وأسهم تحرير المدينة بقطع الإمداد بالنسبة للقوات الأوكرانية بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك لتغطية أرتيوموفسك من الشمال.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أنه خلال أسبوع واحد، سلّم 54 جنديا أوكرانيا نفسه طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، في سوليدار وفي عدد من مناطق باخموت وجنوب دونيتسك.ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أن "القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، سجلت مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".
https://sputnikarabic.ae/20231031/قاذفات-توس-الروسية-تضرب-ملاجئ-محصنة-للواء-32-الميكانيكي-الأوكرني-في-إيفانوفكا-1082645296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
كتيبة "سكيف" الهجومية الروسية تدمر ذخيرة المدفعية الأوكرانية قرب سوليدار
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قام طاقم هاون عيار 82 ملم تابع لكتيبة "سكيف" الهجومية (BARS-35) بتدمير مواقع مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة، بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ورصدت القوات الروسية مواقع المدفعية الأوكرانية، وقامت أطقم قذائف الهاون التابعة للكتيبة بتوجيه ضربات للمواقع الأوكرانية
.
وقال قائد كتيبة "سكيف" إن "أطقم قذائف الهاون 82 قامت بتدمير ذخيرة العدو، الانفجار الأول هو لإصابة الذخيرة. هذه مواقع إطلاق نار لوحدات المدفعية، لذلك هناك الكثير من الذخيرة هناك".
وسيطرت القوات الروسية على مدينة سوليدار، في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.
وأسهم تحرير المدينة بقطع الإمداد بالنسبة للقوات الأوكرانية بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك لتغطية أرتيوموفسك من الشمال.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أنه خلال أسبوع واحد، سلّم 54 جنديا أوكرانيا نفسه طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، في سوليدار وفي عدد من مناطق باخموت وجنوب دونيتسك.
ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أن "القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، سجلت مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".