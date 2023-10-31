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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/كتيبة-سكيف-الهجومية-الروسية-تدمر-ذخيرة-المدفعية-الأوكرانية-قرب-سوليدار-1082646578.html
كتيبة "سكيف" الهجومية الروسية تدمر ذخيرة المدفعية الأوكرانية قرب سوليدار
كتيبة "سكيف" الهجومية الروسية تدمر ذخيرة المدفعية الأوكرانية قرب سوليدار
قام طاقم هاون عيار 82 ملم تابع لكتيبة "سكيف" الهجومية (BARS-35) بتدمير مواقع مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة، بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T06:50+0000
2023-10-31T06:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ورصدت القوات الروسية مواقع المدفعية الأوكرانية، وقامت أطقم قذائف الهاون التابعة للكتيبة بتوجيه ضربات للمواقع الأوكرانية.وأسهم تحرير المدينة بقطع الإمداد بالنسبة للقوات الأوكرانية بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك لتغطية أرتيوموفسك من الشمال.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أنه خلال أسبوع واحد، سلّم 54 جنديا أوكرانيا نفسه طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، في سوليدار وفي عدد من مناطق باخموت وجنوب دونيتسك.ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أن "القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، سجلت مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".
https://sputnikarabic.ae/20231031/قاذفات-توس-الروسية-تضرب-ملاجئ-محصنة-للواء-32-الميكانيكي-الأوكرني-في-إيفانوفكا-1082645296.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

كتيبة "سكيف" الهجومية الروسية تدمر ذخيرة المدفعية الأوكرانية قرب سوليدار

06:50 GMT 31.10.2023
© Sputnikالقوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا ومربط هاون في سوليدار
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا ومربط هاون في سوليدار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik
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قام طاقم هاون عيار 82 ملم تابع لكتيبة "سكيف" الهجومية (BARS-35) بتدمير مواقع مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة، بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ورصدت القوات الروسية مواقع المدفعية الأوكرانية، وقامت أطقم قذائف الهاون التابعة للكتيبة بتوجيه ضربات للمواقع الأوكرانية.

وقال قائد كتيبة "سكيف" إن "أطقم قذائف الهاون 82 قامت بتدمير ذخيرة العدو، الانفجار الأول هو لإصابة الذخيرة. هذه مواقع إطلاق نار لوحدات المدفعية، لذلك هناك الكثير من الذخيرة هناك".

راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاذفات "توس" الروسية تضرب ملاجئ محصنة للواء 32 الميكانيكي الأوكرني في إيفانوفكا
05:55 GMT

وسيطرت القوات الروسية على مدينة سوليدار، في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.

وأسهم تحرير المدينة بقطع الإمداد بالنسبة للقوات الأوكرانية بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك لتغطية أرتيوموفسك من الشمال.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أنه خلال أسبوع واحد، سلّم 54 جنديا أوكرانيا نفسه طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، في سوليدار وفي عدد من مناطق باخموت وجنوب دونيتسك.
ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أن "القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، سجلت مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".
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