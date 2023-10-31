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لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا تطور الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا تطور الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي، تطور الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والضربات... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T15:30+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أولى وزراء الخارجية، خلال المحادثة، اهتماما خاصا للتطور الدراماتيكي للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".ولفت إلى "عدم قبول الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي ازدادت على خلفية الأحداث المحيطة بقطاع غزة".وأشار البيان إلى أن الوزيرين شددا على خطورة محاولات قوى خارجية تحويل منطقة الشرق الأوسط، في ظل الوضع المتفجر الحالي، إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية".وبحسب البيان، أكد الوزيران الالتزام بالتنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية، كما بحثوا قضايا التفاعل الثنائي الروسي السوري.
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العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم

لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا تطور الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

15:30 GMT 31.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي، تطور الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أولى وزراء الخارجية، خلال المحادثة، اهتماما خاصا للتطور الدراماتيكي للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن الوزير لافروف أشار إلى "عدم جواز امتداد التصعيد المسلح إلى سوريا ودول أخرى في المنطقة".

ولفت إلى "عدم قبول الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي ازدادت على خلفية الأحداث المحيطة بقطاع غزة".
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وأشار البيان إلى أن الوزيرين شددا على خطورة محاولات قوى خارجية تحويل منطقة الشرق الأوسط، في ظل الوضع المتفجر الحالي، إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية".

وتابع البيان أن الطرفين أكدا على ضرورة الوقف الفوري لإراقة الدماء في غزة، وحل جميع المشاكل الإنسانية الناجمة عن القتال، والانتقال إلى مناقشة تسوية طويلة الأمد من خلال الأساليب السياسية والدبلوماسية على أساس قانوني دولي معروف.

وبحسب البيان، أكد الوزيران الالتزام بالتنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية، كما بحثوا قضايا التفاعل الثنائي الروسي السوري.
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