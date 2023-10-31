https://sputnikarabic.ae/20231031/لقاء-تضامني-مع-غزة-ضمن-مقر-الاتحاد-العمالي-العام-في-لبنان-1082674571.html

لقاء تضامني مع غزة ضمن مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان

لقاء تضامني مع غزة ضمن مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان

نظم الاتحاد العمالي العام في لبنان واتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان، اليوم الثلاثاء، لقاء تضامنيًا تحت عنوان "الآن الآن وليس غدًا أجراس العودة فلتقرع"، نصرة... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T17:19+0000

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وعقد اللقاء في مقر الاتحاد العمالي العام، بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والهيئات والمؤسسات النقابية والاجتماعية والتربوية والتعليمية.وأشار إلى أن "اللقاء كان جامعًا لشخصيات لبنانية وفلسطينية، والتركيز كان على دعم غزة، وأن لا يكون فقط معنويًا وأن يتحول إلى عملية فعلية قائمة على دعم مادي تتشارك فيه المنظمات المعنية مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واللبناني".ولفت الأسمر إلى أن "اللقاء أطلق صرخة عالية من أجل رفع الحصار عن غزة ووقف إطلاق النار ووقف هذه المجازر وإعادة الحياة إلى غزة بعد أن غيرت وجه التاريخ".وأضاف فيصل في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقدر كل هذه التحركات التضامنية التي تعبر كل الحدود من لبنان إلى الدول العربية على يد شعوبها وحتى على مستوى العالم على يد شعوب العالم التي ترى في أمريكا وإسرائيل محورًا يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وأيضًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويستبيح الشعوب في ارتكابه هذه المجازر مدعمًا بالأساطيل الأمريكية، وهو الذي يدعم هذه الجرائم وهذه المحارق، 8 آلاف شهيد في غزة أكثر من 3500 طفل و2500 امرأة".وأكد أن "صمود شعبنا في قطاع غزة وفي فلسطين هو الذي أدى إلى تداعيات كبيرة على مستوى المنطقة وقلب الكثير من المزاج الشعبي والرسمي الدولي، وتمكن من خلال ذلك أن ينتزع قرار من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وإدخال المواد الغذائية والإنسانية حتى نتنافى الكارثة بحق البشرية جمعاء".وتابع: "نقدر لروسيا ورئيسها ووزير خارجيتها الموقف الداعم للشعب الفلسطيني والذي يدعو إلى وقف هذه المجازر ووقف إطلاق النار وإدخال المواد الغذائية والصحية لتجاوز الكارثة التي يمكن أن تتسع في قطاع غزة، وهذا موقف مقدر من شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا، والذي أيضًا دعا إلى تحقيق الحقوق الفلسطينية خاصة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وهو الذي يحقق السلام في الشرق الأوسط".وشدد على أن "المخطط الإرهابي المرعي من الإرهابي الأول بايدن والإرهابي الشريك نتنياهو لن يكسر إرادة شعبنا، وبالتالي نحن نواجه في إطار معركة وطنية دفاعًا عن وجودنا وهويتنا ووطننا في مواجهة الضم والتهجير لشعبنا من الضفة نحو الأردن ومن شعبنا في قطاع غزة نحو سيناء في مصر، وهذا ما نرفضه رفضًا كاملًا لأننا لا نسمح بارتكاب نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، وهذا المخطط لن يمر، ونحن لا نفتش عن وطن ولا عن أرض، لدينا وطن وبالتالي نرفض أي وطن بديل سواء كان في الأردن أو في مصر أو في أي مكان في العالم".

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