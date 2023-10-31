https://sputnikarabic.ae/20231031/ماذا-يعني-منع-الطائرات-الإسرائيلية-من-التحليق-في-أجواء-مناطق-عربية؟-1082669257.html

ماذا يعني منع الطائرات الإسرائيلية من التحليق في أجواء مناطق عربية؟

ماذا يعني منع الطائرات الإسرائيلية من التحليق في أجواء مناطق عربية؟

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن سلطنة عمان قررت عدم السماح للطائرات الإسرائيلية بالسفر في أجوائها، مما يؤثر على أسعار تذاكر الطيران في إسرائيل، لأنه سيزيد... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T15:04+0000

2023-10-31T15:04+0000

2023-10-31T15:04+0000

راديو

مساحة حرة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082668737_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_07e7165c661b83b0f8d35f028e224206.png

ماذا يعني منع الطائرات الإسرائيلية من التحليق فوق أجواء مناطق عربية؟ ماذا يعني منع الطائرات الإسرائيلية من التحليق فوق أجواء مناطق عربية؟

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن شركة الطيران الإسرائيلية "العال" توقفت عن السفر في أجواء الخليج بعد إنذارات أمنية.المتحدثة باسم شركة "العال"، أوضحت أنه لا يوجد تهديد محدد للطائرات، لكن الشركة فضلت العودة إلى مسار فوق السعودية ولكن ليس عُمان، مما يؤدي إلى إطالة زمن الرحلة بين تل أبيب وبانكوك إلى 11 ساعة بدلا من ثماني ساعات.ولفت إلى أن الأوضاع في قطاع غزة لها علاقة بالخطوات الأخيرة، مشيرا إلى التصريحات العمانية الحازمة والجادة بعيدا عن الصمت العربي المتعارف عليه وبعيدا عن إدانة المقاومة الفلسطينية وضرورة وقف العدوان على المدنيين في غزة.واعتبر أن قرار عمان خطوة أولى مما يؤثر على الطيران الإسرائيلي في توقيت الرحلات، وهو مؤشر للثمن الذي سوف تدفعه إسرائيل في علاقاتها أو تطوير العلاقات مع الدول العربية.وذكر أن العامل الثاني يتمثل في كسر قدرة إسرائيل على التوافق الاقتصادي والمالي مع البلدان العربية، وإنهاء تطلعها للشراكات مع العرب، مما يعيد الأمور لنقطة البداية، ويعيد إسرائيل منبوذة في المنطقة ولديها مشاكل كبيرة مع المحيط.

إسرائيل

السعودية

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان, аудио