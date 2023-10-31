https://sputnikarabic.ae/20231031/ماسك-مخاطبا-زيلينسكي-لا-يجب-أن-تموت-زهرة-الشباب-عبثا-1082664550.html
ماسك مخاطبا زيلينسكي: لا يجب أن تموت "زهرة الشباب" عبثا
ماسك مخاطبا زيلينسكي: لا يجب أن تموت "زهرة الشباب" عبثا
دعا الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إلى التفكير في حياة الناس، وذلك تعليقا على ما نشرته مجلة غربية عن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T13:37+0000
2023-10-31T13:37+0000
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وكتب ماسك على شبكة "إكس" ("تويتر" سابقا): "زهرة الشباب لا ينبغي أن تموت عبثا".وكان رد فعل ماسك هذا بسبب مقتطف من مقال صرّح فيه أحد مساعدي زيلينسكي الذي لم يذكر اسمه، أن "زيلينسكي أعماه وهم النصر على روسيا ولا يستمع لأي شخص يحاول أن يثبت له أن هذا مستحيل".واستشهدت مجلة "تايم" أيضًا بكلمات من دائرة زيلينسكي مفادها بأن أوكرانيا ليس لديها عدد كافٍ من الأشخاص لاستخدام الأسلحة الغربية، حتى لو قامت أمريكا وحلفاؤها بتزويد كييف بجميع الأسلحة الموعودة.وقد اعترفت صحيفة "نيويورك تايمز" أخيرا بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن له سوى تأثير ضئيل، بالإضافة إلى ذلك، اعترفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أيضًا بفشل القوات الأوكرانية، حيث كتبت أن الجيش الأوكراني يفقد العديد من الجنود، وأن إمدادات الذخيرة من الدول الغربية لا تغطي احتياجاته.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-و8-صواريخ-ستورم-شادو--عاجل-1082660710.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, روسيا
ماسك مخاطبا زيلينسكي: لا يجب أن تموت "زهرة الشباب" عبثا
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دعا الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إلى التفكير في حياة الناس، وذلك تعليقا على ما نشرته مجلة غربية عن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وكتب ماسك على شبكة "إكس" ("تويتر" سابقا): "زهرة الشباب لا ينبغي أن تموت عبثا".
وكان رد فعل ماسك هذا بسبب مقتطف من مقال صرّح فيه أحد مساعدي زيلينسكي الذي لم يذكر اسمه، أن "زيلينسكي أعماه وهم النصر على روسيا ولا يستمع لأي شخص يحاول أن يثبت له أن هذا مستحيل".
واستشهدت مجلة "تايم" أيضًا بكلمات من دائرة زيلينسكي مفادها بأن أوكرانيا ليس لديها عدد كافٍ من الأشخاص لاستخدام الأسلحة الغربية، حتى لو قامت أمريكا وحلفاؤها بتزويد كييف بجميع الأسلحة الموعودة.
وقد اعترفت صحيفة "نيويورك تايمز" أخيرا بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن له سوى تأثير ضئيل، بالإضافة إلى ذلك، اعترفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أيضًا بفشل القوات الأوكرانية، حيث كتبت أن الجيش الأوكراني يفقد العديد من الجنود، وأن إمدادات الذخيرة من الدول الغربية لا تغطي احتياجاته.