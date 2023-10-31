عربي
الجيش الإسرائيلي: منظومة "آرو" تعترض صاروخ "أرض- أرض" أطلق من البحر الأحمر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231031/مجلة-علمية-تكشف-عن-مخلوقات-مخيفة-جدا-اصطيدت-من-أعماق-المحيط-صور-1082657810.html
مجلة علمية تكشف عن مخلوقات مخيفة جدا اصطيدت من أعماق المحيط... صور
مجلة علمية تكشف عن مخلوقات مخيفة جدا اصطيدت من أعماق المحيط... صور
نجح الصياد والغواص الروسي رومان فيدورتسوف، في الحصول على عدد كبير من المخلوقات الغريبة والكثيرة للاهتمام في الأعماق المظلمة من المحيطات. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T10:35+0000
2023-10-31T10:35+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082656546_0:181:768:613_1920x0_80_0_0_3ce03e17b63ff5d13b09c36bbd6cb5f6.jpg
تعتبر معرفتنا عن أعماق المحيطات وما تحتويه، أقل نسبيا مما نعرفه عن سطح المريخ، والمثير للاهتمام أن الباحثين استطاعوا اكتشاف كواكب جديدة ولم يستطيعوا اكتشاف ما تحتويه المحيطات الموجودة على الكرة الارضية.لكن بفضل الغواص الروسي فيدورتسوف، أصبح لدينا فهم أفضل لما يوجد هناك بالفعل.ونشر موقع "ساينس أليرت" مجموعة من الكائنات الحية التي استطاع الغواص والصياد الروسي الحصول عليها.يشارك فيدورتسوف صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمخلوقات أعماق البحار التي تتجول في شباكه، وذلك أثناء الصيد في المحيط المتجمد الشمالي، وصولاً إلى ساحل المغرب.وتمتاز جميع ألوان المخلوقات بالأسود، فهو أفضل لون للوجود في أعماق البحار من أجل صعوبة الرصد، فاللون الأسود يمتص الضوء دون أن يعكس أي شيء، فتعتبر هذه المخلوقات غير مرئية فعليًا في بيئتهم الطبيعية، وينطبق هذا أيضًا على الكائنات ذات اللون الأحمر التي تعيش في أعماق البحار أيضًا، كما توضح "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" في الولايات المتحدة الامريكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082656546_0:109:768:685_1920x0_80_0_0_389b5006a1fec5692cf138655824cf0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

مجلة علمية تكشف عن مخلوقات مخيفة جدا اصطيدت من أعماق المحيط... صور

10:35 GMT 31.10.2023
© Photo / X / Роман Федорцовمخلوقات غريبة في أعماق المحيطات
مخلوقات غريبة في أعماق المحيطات - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Photo / X / Роман Федорцов
تابعنا عبرTelegramNabd
نجح الصياد والغواص الروسي رومان فيدورتسوف، في الحصول على عدد كبير من المخلوقات الغريبة والكثيرة للاهتمام في الأعماق المظلمة من المحيطات.
تعتبر معرفتنا عن أعماق المحيطات وما تحتويه، أقل نسبيا مما نعرفه عن سطح المريخ، والمثير للاهتمام أن الباحثين استطاعوا اكتشاف كواكب جديدة ولم يستطيعوا اكتشاف ما تحتويه المحيطات الموجودة على الكرة الارضية.
لكن بفضل الغواص الروسي فيدورتسوف، أصبح لدينا فهم أفضل لما يوجد هناك بالفعل.
ونشر موقع "ساينس أليرت" مجموعة من الكائنات الحية التي استطاع الغواص والصياد الروسي الحصول عليها.
رومان فيدورتسوف هو صياد في أعماق البحار يقيم في مدينة مورمانسك الساحلية في روسيا، والتي تطل على بحر "بارنتس" (وهو بحر ضحل نسبيًا ينفتح على المحيط المتجمد الشمالي).
يشارك فيدورتسوف صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمخلوقات أعماق البحار التي تتجول في شباكه، وذلك أثناء الصيد في المحيط المتجمد الشمالي، وصولاً إلى ساحل المغرب.

تعيش هذه المخلوقات في "منطقة الشفق" من المحيط، التي تمتد من عمق 200 إلى 1000 متر (نحو 660 إلى 3300 قدم) تحت سطح الماء.

وتمتاز جميع ألوان المخلوقات بالأسود، فهو أفضل لون للوجود في أعماق البحار من أجل صعوبة الرصد، فاللون الأسود يمتص الضوء دون أن يعكس أي شيء، فتعتبر هذه المخلوقات غير مرئية فعليًا في بيئتهم الطبيعية، وينطبق هذا أيضًا على الكائنات ذات اللون الأحمر التي تعيش في أعماق البحار أيضًا، كما توضح "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" في الولايات المتحدة الامريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала