مجلة علمية تكشف عن مخلوقات مخيفة جدا اصطيدت من أعماق المحيط... صور
© Photo / X / Роман Федорцовمخلوقات غريبة في أعماق المحيطات
© Photo / X / Роман Федорцов
نجح الصياد والغواص الروسي رومان فيدورتسوف، في الحصول على عدد كبير من المخلوقات الغريبة والكثيرة للاهتمام في الأعماق المظلمة من المحيطات.
تعتبر معرفتنا عن أعماق المحيطات وما تحتويه، أقل نسبيا مما نعرفه عن سطح المريخ، والمثير للاهتمام أن الباحثين استطاعوا اكتشاف كواكب جديدة ولم يستطيعوا اكتشاف ما تحتويه المحيطات الموجودة على الكرة الارضية.
لكن بفضل الغواص الروسي فيدورتسوف، أصبح لدينا فهم أفضل لما يوجد هناك بالفعل.
My new photo of #frilledshark pic.twitter.com/PaGQVB8gpj— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 2, 2017
ونشر موقع "ساينس أليرت" مجموعة من الكائنات الحية التي استطاع الغواص والصياد الروسي الحصول عليها.
رومان فيدورتسوف هو صياد في أعماق البحار يقيم في مدينة مورمانسك الساحلية في روسيا، والتي تطل على بحر "بارنتس" (وهو بحر ضحل نسبيًا ينفتح على المحيط المتجمد الشمالي).
Народ до сих пор спорит... кто это? #рыбалка #промысел #изглубины #рыба #fish #fishing #ты_кто? pic.twitter.com/76VLcK20rB— Роман Федорцов (@rfedortsov) November 21, 2016
يشارك فيدورتسوف صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمخلوقات أعماق البحار التي تتجول في شباكه، وذلك أثناء الصيد في المحيط المتجمد الشمالي، وصولاً إلى ساحل المغرب.
تعيش هذه المخلوقات في "منطقة الشفق" من المحيط، التي تمتد من عمق 200 إلى 1000 متر (نحو 660 إلى 3300 قدم) تحت سطح الماء.
Disapproving look pic.twitter.com/Ge9Q7HFKcg— Роман Федорцов (@rfedortsov) November 16, 2017
وتمتاز جميع ألوان المخلوقات بالأسود، فهو أفضل لون للوجود في أعماق البحار من أجل صعوبة الرصد، فاللون الأسود يمتص الضوء دون أن يعكس أي شيء، فتعتبر هذه المخلوقات غير مرئية فعليًا في بيئتهم الطبيعية، وينطبق هذا أيضًا على الكائنات ذات اللون الأحمر التي تعيش في أعماق البحار أيضًا، كما توضح "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" في الولايات المتحدة الامريكية.