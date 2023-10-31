https://sputnikarabic.ae/20231031/مجلس-الأمن-الروسي-أمريكا-تقف-خلف-التصعيد-الكارثي-في-الشرق-الأوسط--1082664433.html
مجلس الأمن الروسي: أمريكا تقف خلف التصعيد الكارثي في الشرق الأوسط
مجلس الأمن الروسي: أمريكا تقف خلف التصعيد الكارثي في الشرق الأوسط
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن سبب التصعيد الكارثي في الشرق الأوسط هو السياسة الأمريكية على وجه التحديد، مشيرا إلى أن واشنطن... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T13:28+0000
2023-10-31T13:28+0000
2023-10-31T13:28+0000
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وقال باتروشيف: "سياسة واشنطن هي التي أثارت التصعيد الكارثي الحالي للوضع في الشرق الأوسط، وأدت بالفعل إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين".وأضاف: "بدلا من المساعدة في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، تسهم في تصعيده من خلال تزويد المنطقة بالأسلحة وإرسال حاملات الطائرات".وتابع: "في الوقت نفسه، يسعون لتحقيق أهداف الحفاظ على الهيمنة العالمية وضمان أمنهم".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231030/بوتين-الولايات-المتحدة-تريد-احتواء-منافسيها-وزعزعة-استقرارهم-باستخدام-الفوضى-1082637746.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم
مجلس الأمن الروسي: أمريكا تقف خلف التصعيد الكارثي في الشرق الأوسط
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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن سبب التصعيد الكارثي في الشرق الأوسط هو السياسة الأمريكية على وجه التحديد، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل تأجيج الصراع.
وقال باتروشيف: "سياسة واشنطن هي التي أثارت التصعيد الكارثي الحالي للوضع في الشرق الأوسط، وأدت بالفعل إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين".
وأضاف: "بدلا من المساعدة في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، تسهم في تصعيده من خلال تزويد المنطقة بالأسلحة وإرسال حاملات الطائرات".
وتابع: "في الوقت نفسه، يسعون لتحقيق أهداف الحفاظ على الهيمنة العالمية وضمان أمنهم".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة
على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.