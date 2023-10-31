https://sputnikarabic.ae/20231031/مراقبان-إسرائيل-تحاول-منذ-الصباح-اقتحام-القطاع-بريا-عبر-المناطق-المحروقة-أمنيا-1082675535.html

مراقبان: إسرائيل تحاول منذ الصباح اقتحام القطاع بريا عبر المناطق "المحروقة أمنيا"

مراقبان: إسرائيل تحاول منذ الصباح اقتحام القطاع بريا عبر المناطق "المحروقة أمنيا"

مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، أعلنت إسرائيل منذ أيام اعتزامها تنفيذ عملية برية داخل القطاع، بيد أنها لم تنجح حتى الآن في تنفيذ كامل هذه الخطوة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T18:01+0000

2023-10-31T18:01+0000

2023-10-31T18:01+0000

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وقال مراقبان لـ "سبوتنيك"، إن إسرائيل تحاول منذ صباح اليوم اقتحام القطاع بريا، عبر المناطق الفارغة من السكان والمنازل، مع التغطية بقصف جوي مكثف خلف قتلى وجرحى.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الاثنين، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع عن تنفيذ هجوم بري على قطاع غزة.وأفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي على الأقل من فرق المدرعات والمشاة دخلوا قطاع غزة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن توسيع العمليات البرية في القطاع.وقالت الصحيفة: "دخلت فرقتا مدرعات ومشاة على الأقل، أي أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي، قطاع غزة منذ بدء العمليات يوم الجمعة".وبحسب صحيفة "أكسيوس"، أشارت المصادر أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي في القطاع يستخدم مصادر استخباراتية لتحديد مكان الرهائن ومحاولة إطلاق سراحهم.اشتباكات قويةقال الدكتور حسام الدجني، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني من قطاع غزة، إن إسرائيل بدأت عملية برية في قطاع غزة لكن ضمن المناطق المحروقة أمنيًا في غزة، أي المناطق الفارغة من السكان والمنازل.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك، أن القوات الإسرائيلية دخلت ضمن مفترق مستوطنة "نتساريم" إلى مفترق الشهداء وصولا إلى الطريق الذي يوصل للبحر ومن منطقة الكرامة التي تم قصفها وتدميرها وتهجيرها بشكل كامل خلال الأيام الماضية في العدوان، إلى بيت حانون ومنطقة زكيم.وتابع: "هناك مقاومة شرسة، حيث يسمع صوت اشتباكات شديدة جدا في غزة، وبذلك المقاومة تؤدي واجبها".وأوضح أن "المطلوب إسناد عربي وإسلامي للمقاومة، ومقاطعة شعبية واقتصادية، وتحركات عسكرية للضغط على الدول الغربية، ولا يجب أن تقتصر المواقف الدولية إلى حد البعد الدبلوماسي والتحركات في مجلس الأمن، ويجب أن يكون هناك مواقف أكثر تقدما من كل الأطراف".محاولات بريةبدوره، قال الدكتور أيمن الرقب، السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل لا تزال تمارس جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، حيث تحاول منذ ساعات الصباح التقدم تجاه مدينة غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تنفذ إسرائيل هجوما بريًا على كل مداخل قطاع غزة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، مع تغطية جوية لم تشهدها غزة من قبل.وأوضح أنه "مع فشل الجيش الإسرائيلي في التقدم البري تجاه مركز المدن في قطاع غزة مثل منطقة جباليا، قام بقصف عشوائي لأحياء كاملة، وقبل لحظات استهدف حيا بأكمله قتل فيه أكثر من 100 فلسطيني، مع سقوط مئات الجرحى والمصابين".ويرى الرقب أن جيش الاحتلال يريد أن يحقق أي إنجاز على الأرض، من أجل الإعلان عن انتصاره في معركة غير متكافئة ضد شعب أعزل، وهو ما يؤكده استهداف الأطفال، الذين تحولوا إلى "بنك أهداف" لإسرائيل من خلال قصفها المتواصل في قطاع غزة.ومنذ بضعة أيام، تحاول قوات إسرائيلية التوغل في منطقة شمال القطاع، لكن "حماس" والحركات المسلحة الفلسطينية الأخرى تقول إنها تتصدى لها وتكبدها خسائر كبيرة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل خلال العملية قيادات وناشطين في الحركة ودمر مقار ومواقع عسكرية لها.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-اثنين-من-جنوده-خلال-الاشتباكات-في-قطاع-غزة-1082672248.html

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