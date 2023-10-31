https://sputnikarabic.ae/20231031/مسيرة-روسية-تطارد-دبابة-أوكرانية-وتدمرها-خلال-سيرها-وإطلاقها-النيران-فيديو-1082647639.html
مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها خلال سيرها وإطلاقها النيران... فيديو
مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها خلال سيرها وإطلاقها النيران... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق لحظة قيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية خلال تحركها. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T07:44+0000
2023-10-31T07:44+0000
2023-10-31T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام مسيّرة روسية بتتبع حركة دبابة أوكرانية، خلال مسير الأخيرة وقيامها بإطلاق النيران، حيث قامت المسيرة بالانقضاض على الدبابة وتدميرها.الجدير بالذكر، أن طائرات (FPV) المسيرة هي نوع من المسيرات يتم التحكم بها من خلال تقنية الواقع المعزز، أي يستطيع مشغل الطائرة قيادتها عن طريق ارتداء نظارة واقع افتراضي، الأمر الذي يدعم عملية التحكم بها ويجعل إصابتها دقيقة جدا.اقرأ أيضا: قاذفات "توس" الروسية تضرب ملاجئ محصنة للواء 32 الميكانيكي الأوكرني في إيفانوفكااقرأ أيضا: كتيبة "سكيف" الهجومية الروسية تدمر ذخيرة المدفعية الأوكرانية قرب سوليدار
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها خلال سيرها وإطلاقها النيران... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق لحظة قيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية خلال تحركها.
وتظهر المشاهد قيام مسيّرة روسية بتتبع حركة دبابة أوكرانية، خلال مسير الأخيرة وقيامها بإطلاق النيران، حيث قامت المسيرة بالانقضاض على الدبابة وتدميرها.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت تطلق النار أثناء الحركة، بضربة دقيقة من طائرة من دون طيار (FPV)".
الجدير بالذكر، أن طائرات (FPV) المسيرة هي نوع من المسيرات يتم التحكم بها من خلال تقنية الواقع المعزز، أي يستطيع مشغل الطائرة قيادتها عن طريق ارتداء نظارة واقع افتراضي، الأمر الذي يدعم عملية التحكم بها ويجعل إصابتها دقيقة جدا.