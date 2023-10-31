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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/مسيرة-روسية-تطارد-دبابة-أوكرانية-وتدمرها-خلال-سيرها-وإطلاقها-النيران-فيديو-1082647639.html
مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها خلال سيرها وإطلاقها النيران... فيديو
مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها خلال سيرها وإطلاقها النيران... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق لحظة قيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية خلال تحركها. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T07:44+0000
2023-10-31T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام مسيّرة روسية بتتبع حركة دبابة أوكرانية، خلال مسير الأخيرة وقيامها بإطلاق النيران، حيث قامت المسيرة بالانقضاض على الدبابة وتدميرها.الجدير بالذكر، أن طائرات (FPV) المسيرة هي نوع من المسيرات يتم التحكم بها من خلال تقنية الواقع المعزز، أي يستطيع مشغل الطائرة قيادتها عن طريق ارتداء نظارة واقع افتراضي، الأمر الذي يدعم عملية التحكم بها ويجعل إصابتها دقيقة جدا.اقرأ أيضا: قاذفات "توس" الروسية تضرب ملاجئ محصنة للواء 32 الميكانيكي الأوكرني في إيفانوفكااقرأ أيضا: كتيبة "سكيف" الهجومية الروسية تدمر ذخيرة المدفعية الأوكرانية قرب سوليدار
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها خلال سيرها وإطلاقها النيران... فيديو

07:44 GMT 31.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenceلحظة قيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية
لحظة قيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق لحظة قيام مسيرة روسية بتدمير دبابة أوكرانية خلال تحركها.
وتظهر المشاهد قيام مسيّرة روسية بتتبع حركة دبابة أوكرانية، خلال مسير الأخيرة وقيامها بإطلاق النيران، حيث قامت المسيرة بالانقضاض على الدبابة وتدميرها.

وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت تطلق النار أثناء الحركة، بضربة دقيقة من طائرة من دون طيار (FPV)".

الجدير بالذكر، أن طائرات (FPV) المسيرة هي نوع من المسيرات يتم التحكم بها من خلال تقنية الواقع المعزز، أي يستطيع مشغل الطائرة قيادتها عن طريق ارتداء نظارة واقع افتراضي، الأمر الذي يدعم عملية التحكم بها ويجعل إصابتها دقيقة جدا.
اقرأ أيضا: قاذفات "توس" الروسية تضرب ملاجئ محصنة للواء 32 الميكانيكي الأوكرني في إيفانوفكا
اقرأ أيضا: كتيبة "سكيف" الهجومية الروسية تدمر ذخيرة المدفعية الأوكرانية قرب سوليدار
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