https://sputnikarabic.ae/20231031/مشاهد-لخروج-عناصر-حماس-من-نفق-واشتباكهم-مع-الجيش-الإسرائيلي-بشكل-مباشر-فيديو--1082656820.html
مشاهد لخروج عناصر "حماس" من نفق واشتباكهم مع الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر... فيديو
مشاهد لخروج عناصر "حماس" من نفق واشتباكهم مع الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر... فيديو
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مشاهد قالت إنها للحظة التحام قواتها مع الجيش الإسرائيلي في قتال مباشر. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T10:27+0000
2023-10-31T10:27+0000
2023-10-31T11:10+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وتظهر المشاهد قيام عناصر من "حماس" بالخروج من أحد الأنفاق والتسلل باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب "إيرز"، يوم الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول، واشتباكهم معها، بحسب "كتائب القسام".وقالت "كتائب القسام" في بيان أن مقاتليها "يُجهِزون" على قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى كمن بداخله مقاتلو "الكتائب" في بيت حانون، "ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة".وبيّنت "كتائب اقسام" أن عناصرها "تستهدف دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها".واعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بضراوة المقاومة التي يبديها الفلسطينيون في قطاع غزة، واصفًا المعارك بـ "الشرسة والمعقدة والمكلفة".جاء ذلك في الإحاطة الصباحية للمتحدث باسم الجيش، العقيد دانيال هاغاري، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".وعزى المتحدث ارتفاع حصيلة المختطفين (كان آخر عدد معلن مساء أمس 238) إلى أن بعضهم ليسوا مواطنين إسرائيليين بل أجانب، وقد استغرق الأمر وقتا لرصدهم والتعرف عليهم.وفيما يتعلق بالقتال في قطاع غزة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هناك معارك شرسة يتم فيها القضاء على الإرهابيين، وهذا القتال هو أيضا قتال خطير، ويجب أن نفهم أنه مكلف، ومعقد، لكنه ضروري لقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حدد "القضاء على القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس" هدفا معلنا للحرب.ومنذ بضعة أيام، تحاول قوات إسرائيلية التوغل في منطقة شمالي القطاع، لكن "حماس" والحركات المسلحة الأخرى تقول إنها تتصدى لها وتكبدها خسائر كبيرة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل خلال العملية قيادات وناشطينفي الحركة ودمر مقار ومواقع عسكرية لها.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
مشاهد لخروج عناصر "حماس" من نفق واشتباكهم مع الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر... فيديو
10:27 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 11:10 GMT 31.10.2023) تابعنا عبر
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مشاهد قالت إنها للحظة التحام قواتها مع الجيش الإسرائيلي في قتال مباشر.
وتظهر المشاهد قيام عناصر من "حماس" بالخروج من أحد الأنفاق والتسلل باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب "إيرز"، يوم الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول، واشتباكهم معها، بحسب "كتائب القسام".
ويلاحظ في الفيديو وجود تجمع للقوات الإسرائيلية مع عدد من الدبابات خلف السور الذي يطوق المنطقة.
وتوغل عناصر حماس باتجاه القوات الإسرائيلية واشتبكوا معها بشكل مباشر، حيث أظهر الفيديو حالة توتر بين صفوف القوات الإسرائيلية التي عملت على صد الهجوم.
وقالت "كتائب القسام" في بيان أن مقاتليها "يُجهِزون" على قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى كمن بداخله مقاتلو "الكتائب" في بيت حانون، "ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة".
وبيّنت "كتائب اقسام" أن عناصرها "تستهدف دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها".
واعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بضراوة المقاومة التي يبديها الفلسطينيون في قطاع غزة، واصفًا المعارك بـ "الشرسة والمعقدة والمكلفة".
جاء ذلك في الإحاطة الصباحية للمتحدث باسم الجيش، العقيد دانيال هاغاري، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".
وقال هاغاري، إنه تم حتى الآن إخطار عائلات 240 مختطفا و315 قتيلا من الجيش الإسرائيلي.
وعزى المتحدث ارتفاع حصيلة المختطفين (كان آخر عدد معلن مساء أمس 238) إلى أن بعضهم ليسوا مواطنين إسرائيليين بل أجانب، وقد استغرق الأمر وقتا لرصدهم والتعرف عليهم.
وفيما يتعلق بالقتال في قطاع غزة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
: "هناك معارك شرسة يتم فيها القضاء على الإرهابيين، وهذا القتال هو أيضا قتال خطير، ويجب أن نفهم أنه مكلف، ومعقد، لكنه ضروري لقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حدد "القضاء على القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس" هدفا معلنا للحرب.
ومنذ بضعة أيام، تحاول قوات إسرائيلية التوغل في منطقة شمالي القطاع، لكن "حماس" والحركات المسلحة الأخرى تقول إنها تتصدى لها وتكبدها خسائر كبيرة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل خلال العملية قيادات وناشطينفي الحركة ودمر مقار ومواقع عسكرية لها.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة
على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.