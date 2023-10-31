https://sputnikarabic.ae/20231031/مشاهد-لخروج-عناصر-حماس-من-نفق-واشتباكهم-مع-الجيش-الإسرائيلي-بشكل-مباشر-فيديو--1082656820.html

مشاهد لخروج عناصر "حماس" من نفق واشتباكهم مع الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر... فيديو

مشاهد لخروج عناصر "حماس" من نفق واشتباكهم مع الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر... فيديو

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مشاهد قالت إنها للحظة التحام قواتها مع الجيش الإسرائيلي في قتال مباشر. 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T10:27+0000

2023-10-31T10:27+0000

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العالم العربي

طوفان الأقصى

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وتظهر المشاهد قيام عناصر من "حماس" بالخروج من أحد الأنفاق والتسلل باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب "إيرز"، يوم الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول، واشتباكهم معها، بحسب "كتائب القسام".وقالت "كتائب القسام" في بيان أن مقاتليها "يُجهِزون" على قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى كمن بداخله مقاتلو "الكتائب" في بيت حانون، "ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة".وبيّنت "كتائب اقسام" أن عناصرها "تستهدف دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها".واعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بضراوة المقاومة التي يبديها الفلسطينيون في قطاع غزة، واصفًا المعارك بـ "الشرسة والمعقدة والمكلفة".جاء ذلك في الإحاطة الصباحية للمتحدث باسم الجيش، العقيد دانيال هاغاري، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".وعزى المتحدث ارتفاع حصيلة المختطفين (كان آخر عدد معلن مساء أمس 238) إلى أن بعضهم ليسوا مواطنين إسرائيليين بل أجانب، وقد استغرق الأمر وقتا لرصدهم والتعرف عليهم.وفيما يتعلق بالقتال في قطاع غزة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هناك معارك شرسة يتم فيها القضاء على الإرهابيين، وهذا القتال هو أيضا قتال خطير، ويجب أن نفهم أنه مكلف، ومعقد، لكنه ضروري لقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حدد "القضاء على القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس" هدفا معلنا للحرب.ومنذ بضعة أيام، تحاول قوات إسرائيلية التوغل في منطقة شمالي القطاع، لكن "حماس" والحركات المسلحة الأخرى تقول إنها تتصدى لها وتكبدها خسائر كبيرة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل خلال العملية قيادات وناشطينفي الحركة ودمر مقار ومواقع عسكرية لها.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

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العالم العربي, طوفان الأقصى