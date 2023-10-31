https://sputnikarabic.ae/20231031/موسكو-زيلينسكي-على-وشك-التضحية-بالشعب-الأوكراني-بأكمله-من-أجل-مصالح-أمريكا-1082671915.html
موسكو: زيلينسكي على وشك التضحية بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل مصالح أمريكا
موسكو: زيلينسكي على وشك التضحية بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل مصالح أمريكا
دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إلى منع فلاديمير زيلينسكي من التضحية بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل الخطط الجيوسياسية غير... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T16:24+0000
2023-10-31T16:24+0000
2023-10-31T16:24+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102038/77/1020387777_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_240dbc63e9fb24034b1246c3e9bf80a9.jpg
وانتقد نيبينزيا الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم إيلاء نفس الاهتمام للاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة كما يفعلون لسكان أوكرانيا.وتابع نيبينزيا: "نصيحتنا لكم بدلاً من الأداء الساخر ذي الوجهين، افعلوا على الأقل شيئاً جيداً للشعب الأوكراني. وعلى وجه التحديد، لا تدعوا نظام زيلينسكي الإجرامي النازي الجديد يضحي بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل الخطط الجيوسياسية غير الواقعية لأمريكا بغية إضعاف روسيا".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الصليب-الأحمر-الدولي-الطلبات-الإسرائيلية-لإخلاء-مستشفيات-غزة-مستحيلة-1082670994.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102038/77/1020387777_363:0:5483:3840_1920x0_80_0_0_49b964657768b03c324006ca98e899e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: زيلينسكي على وشك التضحية بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل مصالح أمريكا
تابعنا عبر
دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إلى منع فلاديمير زيلينسكي من التضحية بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل الخطط الجيوسياسية غير الواقعية لأمريكا الرامية لإضعاف روسيا.
وانتقد نيبينزيا الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم إيلاء نفس الاهتمام للاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة كما يفعلون لسكان أوكرانيا.
وقال نيبينزيا: "نحن ندرك جيدًا الثمن الحقيقي لجهودكم ودموع التماسيح التي تحاولون ذرفها اليوم. لا يمكنكم حتى أن تتخيلوا مدى السخرية والازدواجية التي تبدو عليها جهودكم. ولكن هذا أصبح الآن مفهومًا جيدًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".
وتابع نيبينزيا: "نصيحتنا لكم بدلاً من الأداء الساخر ذي الوجهين، افعلوا على الأقل شيئاً جيداً للشعب الأوكراني. وعلى وجه التحديد، لا تدعوا نظام زيلينسكي الإجرامي النازي الجديد يضحي بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل الخطط الجيوسياسية غير الواقعية لأمريكا بغية إضعاف روسيا".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.