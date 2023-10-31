عربي
https://sputnikarabic.ae/20231031/موسكو-زيلينسكي-على-وشك-التضحية-بالشعب-الأوكراني-بأكمله-من-أجل-مصالح-أمريكا-1082671915.html
موسكو: زيلينسكي على وشك التضحية بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل مصالح أمريكا
موسكو: زيلينسكي على وشك التضحية بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل مصالح أمريكا
دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إلى منع فلاديمير زيلينسكي من التضحية بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل الخطط الجيوسياسية غير... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T16:24+0000
2023-10-31T16:24+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102038/77/1020387777_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_240dbc63e9fb24034b1246c3e9bf80a9.jpg
وانتقد نيبينزيا الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم إيلاء نفس الاهتمام للاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة كما يفعلون لسكان أوكرانيا.وتابع نيبينزيا: "نصيحتنا لكم بدلاً من الأداء الساخر ذي الوجهين، افعلوا على الأقل شيئاً جيداً للشعب الأوكراني. وعلى وجه التحديد، لا تدعوا نظام زيلينسكي الإجرامي النازي الجديد يضحي بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل الخطط الجيوسياسية غير الواقعية لأمريكا بغية إضعاف روسيا".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الصليب-الأحمر-الدولي-الطلبات-الإسرائيلية-لإخلاء-مستشفيات-غزة-مستحيلة-1082670994.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102038/77/1020387777_363:0:5483:3840_1920x0_80_0_0_49b964657768b03c324006ca98e899e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: زيلينسكي على وشك التضحية بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل مصالح أمريكا

16:24 GMT 31.10.2023
© AFP 2023مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إلى منع فلاديمير زيلينسكي من التضحية بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل الخطط الجيوسياسية غير الواقعية لأمريكا الرامية لإضعاف روسيا.
وانتقد نيبينزيا الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم إيلاء نفس الاهتمام للاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة كما يفعلون لسكان أوكرانيا.

وقال نيبينزيا: "نحن ندرك جيدًا الثمن الحقيقي لجهودكم ودموع التماسيح التي تحاولون ذرفها اليوم. لا يمكنكم حتى أن تتخيلوا مدى السخرية والازدواجية التي تبدو عليها جهودكم. ولكن هذا أصبح الآن مفهومًا جيدًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

وتابع نيبينزيا: "نصيحتنا لكم بدلاً من الأداء الساخر ذي الوجهين، افعلوا على الأقل شيئاً جيداً للشعب الأوكراني. وعلى وجه التحديد، لا تدعوا نظام زيلينسكي الإجرامي النازي الجديد يضحي بالشعب الأوكراني بأكمله من أجل الخطط الجيوسياسية غير الواقعية لأمريكا بغية إضعاف روسيا".
يُظهر هذا المنظر الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
الصليب الأحمر الدولي: الطلبات الإسرائيلية لإخلاء مستشفيات غزة مستحيلة
15:50 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала