https://sputnikarabic.ae/20231031/موسكو-والقاهرة-تبحثان-مسألة-إجلاء-الأجانب-من-غزة-عبر-مصر-1082671761.html
موسكو والقاهرة تبحثان مسألة إجلاء الأجانب من غزة عبر مصر
موسكو والقاهرة تبحثان مسألة إجلاء الأجانب من غزة عبر مصر
بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري في موسكو نزيه النجاري، مسألة إجلاء الأجانب من غزة عبر مصر. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أن "المباحثات بين الجانبين ركزت بشكل رئيسي على التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-من-المستحيل-حل-المشكلة-دون-إنشاء-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-1081906486.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
موسكو والقاهرة تبحثان مسألة إجلاء الأجانب من غزة عبر مصر
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري في موسكو نزيه النجاري، مسألة إجلاء الأجانب من غزة عبر مصر.
وذكرت
الخارجية الروسية في بيان، أن "المباحثات بين الجانبين ركزت بشكل رئيسي على التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأكد الطرفان ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية وإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية الأكثر إلحاحا في قطاع غزة، بما في ذلك مسائل إجلاء الرعايا الأجانب عبر الأراضي المصرية.
ويشهد قطاع غزة
قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.