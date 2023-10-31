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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/نائب-أوكراني-يدق-ناقوس-الخطر-ويصف-ما-يحصل-بالمروع-1082646368.html
نائب أوكراني يدق ناقوس الخطر ويصف ما يحصل بالمروع
نائب أوكراني يدق ناقوس الخطر ويصف ما يحصل بالمروع
كشف نائب في البرلمان الأوكراني أن بلاده في وضع صعب، وذلك بسبب انخفاض المساعدات الأمريكية في الآونة الأخيرة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T06:41+0000
2023-10-31T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب النائب الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، عبر صفحته الرسمية على منصة "تلغرام": "بالنسبة لنا، هذا نهج سيئ، لأنه حتى لو كان البحث عن تعويضات لإسرائيل قد بدأ بالفعل، فسيكون من الصعب علينا العثور على 61 مليار دولار لأجل أوكرانيا". وفي وقت سابق، قدم الجمهوريون مشروع قانون يقترح تخصيص 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وفصلها عن المساعدات الأوكرانية.ومن المقرر أن يصوت "الكونغرس" الأمريكي، يوم الخميس المقبل، على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل.ويهدف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، إلى الدفع قدمًا بمشروع قانون تقديم المساعدات لإسرائيل.وأعلنت قيادة الأغلبية الجمهورية أن التصويت على القانون سيجري الخميس. ويتضمن مشروع القانون حزمة مساعدات بقيمة 14.5 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-العديد-والعتاد-لخوض-الهجمات-المضادة-1082644189.html
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العالم

نائب أوكراني يدق ناقوس الخطر ويصف ما يحصل بالمروع

06:41 GMT 31.10.2023
© Sputnik . Stringerالبرلمان الأوكراني "رادا"
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Stringer
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كشف نائب في البرلمان الأوكراني أن بلاده في وضع صعب، وذلك بسبب انخفاض المساعدات الأمريكية في الآونة الأخيرة.
وكتب النائب الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، عبر صفحته الرسمية على منصة "تلغرام": "بالنسبة لنا، هذا نهج سيئ، لأنه حتى لو كان البحث عن تعويضات لإسرائيل قد بدأ بالفعل، فسيكون من الصعب علينا العثور على 61 مليار دولار لأجل أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قدم الجمهوريون مشروع قانون يقترح تخصيص 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وفصلها عن المساعدات الأوكرانية.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في العديد والعتاد لخوض الهجمات المضادة
05:18 GMT
ومن المقرر أن يصوت "الكونغرس" الأمريكي، يوم الخميس المقبل، على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل.
ويهدف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، إلى الدفع قدمًا بمشروع قانون تقديم المساعدات لإسرائيل.
وأعلنت قيادة الأغلبية الجمهورية أن التصويت على القانون سيجري الخميس. ويتضمن مشروع القانون حزمة مساعدات بقيمة 14.5 مليار دولار.
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