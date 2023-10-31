https://sputnikarabic.ae/20231031/نائب-أوكراني-يدق-ناقوس-الخطر-ويصف-ما-يحصل-بالمروع-1082646368.html

نائب أوكراني يدق ناقوس الخطر ويصف ما يحصل بالمروع

نائب أوكراني يدق ناقوس الخطر ويصف ما يحصل بالمروع

كشف نائب في البرلمان الأوكراني أن بلاده في وضع صعب، وذلك بسبب انخفاض المساعدات الأمريكية في الآونة الأخيرة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T06:41+0000

2023-10-31T06:41+0000

2023-10-31T06:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وكتب النائب الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، عبر صفحته الرسمية على منصة "تلغرام": "بالنسبة لنا، هذا نهج سيئ، لأنه حتى لو كان البحث عن تعويضات لإسرائيل قد بدأ بالفعل، فسيكون من الصعب علينا العثور على 61 مليار دولار لأجل أوكرانيا". وفي وقت سابق، قدم الجمهوريون مشروع قانون يقترح تخصيص 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وفصلها عن المساعدات الأوكرانية.ومن المقرر أن يصوت "الكونغرس" الأمريكي، يوم الخميس المقبل، على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل.ويهدف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، إلى الدفع قدمًا بمشروع قانون تقديم المساعدات لإسرائيل.وأعلنت قيادة الأغلبية الجمهورية أن التصويت على القانون سيجري الخميس. ويتضمن مشروع القانون حزمة مساعدات بقيمة 14.5 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-العديد-والعتاد-لخوض-الهجمات-المضادة-1082644189.html

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