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https://sputnikarabic.ae/20231031/هذه-هي-مأساة-الحرب-المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-مقتل-المدنيين-في-مخيم-جباليا-1082677859.html
"هذه هي مأساة الحرب"... المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلق على مقتل المدنيين في مخيم جباليا
"هذه هي مأساة الحرب"... المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلق على مقتل المدنيين في مخيم جباليا
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت مخيم جباليا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، زاعما أنها كانت تستهدف... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T19:39+0000
2023-10-31T19:39+0000
إسرائيل
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وقال هيشت في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، عندما سئل عن الوفيات بين المدنيين في مخيم اللاجئين: "هذه هي مأساة الحرب".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال إبراهيم بياري قائد كتيبة وسط جباليا في حماس عبر قصف من الجو.وأضاف أن "كتيبة جباليا التابعة لحماس استخدمت الموقع المستهدف للتدريب استعدادًا لشن عمليات إرهابية".وتابع: "كان الموقع يحتوي على بنى عسكرية لإطلاق قذائف، بالإضافة إلى أنفاق يستخدمها عناصر حماس للتحرك".بدورها، نفت "حماس" البيان الإسرائيلي بشأن وجود أحد قياداتها في المخيم، حسبما قال المتحدث باسمها حازم قاسم في بيان.واتهمت "حماس"، إسرائيل بمحاولة تبرير ما وصفته بـ"الجريمة البشعة بحق المدنيين الآمنين والأطفال والنساء في مخيم جباليا".وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن "الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا".وذكر البزم أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل".وأوضح أن "العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء"، منوهًا بأن "الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20231031/مصر-الاستهداف-الإسرائيلي-لمخيم-جباليا-لاإنساني-وينذر-بعواقب-يصعب-تداركها-1082674329.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

"هذه هي مأساة الحرب"... المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلق على مقتل المدنيين في مخيم جباليا

19:39 GMT 31.10.2023
© AFP 2023 / Aris Messinisالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت مخيم جباليا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، زاعما أنها كانت تستهدف "قائدا كبيرا جدا" في حماس.
وقال هيشت في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، عندما سئل عن الوفيات بين المدنيين في مخيم اللاجئين: "هذه هي مأساة الحرب".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال إبراهيم بياري قائد كتيبة وسط جباليا في حماس عبر قصف من الجو.
وأضاف أن "كتيبة جباليا التابعة لحماس استخدمت الموقع المستهدف للتدريب استعدادًا لشن عمليات إرهابية".
وتابع: "كان الموقع يحتوي على بنى عسكرية لإطلاق قذائف، بالإضافة إلى أنفاق يستخدمها عناصر حماس للتحرك".
بدورها، نفت "حماس" البيان الإسرائيلي بشأن وجود أحد قياداتها في المخيم، حسبما قال المتحدث باسمها حازم قاسم في بيان.
واتهمت "حماس"، إسرائيل بمحاولة تبرير ما وصفته بـ"الجريمة البشعة بحق المدنيين الآمنين والأطفال والنساء في مخيم جباليا".
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
مصر: الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا "لاإنساني" وينذر بعواقب يصعب تداركها
17:00 GMT
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن "الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا".
وذكر البزم أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل".
وأوضح أن "العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء"، منوهًا بأن "الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".
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