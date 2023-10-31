https://sputnikarabic.ae/20231031/هل-تنجح-جولة-ميقاتي-بتحصين-لبنان-من-تداعيات-الحرب-على-غزة؟-1082670833.html
هل تنجح جولة ميقاتي بتحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟
هل تنجح جولة ميقاتي بتحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه سيقوم بجولة عربية لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن "الاتصالات الدولية التي نقوم... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T15:47+0000
2023-10-31T15:47+0000
2023-10-31T15:47+0000
راديو
ملفات ساخنة
لبنان
أخبار لبنان
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082669686_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_48e25420619151a40078539d9060fe04.png
هل تنجح جولة ميقاتي بتحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟
هل تنجح جولة ميقاتي بتحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟
وقال المسؤول إنه "لا أحد يزايد علينا في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تلقى منا كل الدعم والتأييد"، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة عربية "لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف إطلاق النار في غزة ولتجنيب الفوضى الأمنية الشاملة في المنطقة".وأشار إلى أن "جولة رئيس الحكومة اللبنانية ستقتصر على من ليس له تأثير"، منوها إلى أنه "إذا كان ميقاتي يريد أن يكسب تأثيرا لجولته فعليه أن يذهب للولايات المتحدة لمطالبتها بإطفاء النار، التي ترفض وقف إطلاق النار، كما أنها تصدت لمشروع القرار الروسي الداعي إلى هدنة إنسانية".وأوضح الخبير أن "ميقاتي يريد من جولته العربية الحصول على ضمانات بألا تعتدي إسرائيل على لبنان، لكن دول المنطقة لا تملك القدرة على الضغط على إسرائيل لمنعها من العدوان".وأوضح أن "القرار في لبنان ليس للحكومة وإنما لـ"حزب الله"، خاصة أن حكومة ميقاتي هي لتصريف الأعمال ما يزيد من ضعف أداء الحكومة"، مشيرا إلى أن "ميقاتي يحاول من خلال جولته العربية تجنيب لبنان قدر الإمكان تداعيات الحرب، ووضع الدول العربية والأجنبية وأيضا الولايات المتحدة في صورة أن واقع لبنان مأساوي، وقرارة ليس بيده على مستوى الحرب والاستقطابات الموجودة في المنطقة، وأيضا على المستوي الاقتصادي، لكن الانجرار إلى الحرب هو بيد حزب الله، وبالتالي نحن رهينة القرار الإيراني في المنطقة بشأن توسع الحرب"، على حد قوله.وأضاف أنه "إذا طلبت غزة إسنادا من محور المقاومة فستكون الحرب تبعا لتقاليد محور المقاومة وإدارته للمعارك والحروب، وقد دخل المحور الحرب والاشتباك وحقق حتى الآن ما لم يحدث منذ أن وجد الكيان ومنذ أن دارت الحروب معه، وهي المرة الأولي التي تفتح الحرب على جبهة تمتد من غزة للضفة والجولان، إلى الناقورة وعموم الحدود اللبنانية بعمق سوريا والعراق، وصولا إلى باب المندب والبحر الأحمر وما يقوم به الأشاوس أبطال اليمن".وأكد الكاتب أن "القرار بيد محور المقاومة، وقد أنجزت المقاومة سابقا في لبنان تحولا كبيرا في الجبهات وتوازن القوى في 2006 و 1982"، مشيرا إلى أن "جولة رئيس الحكومة تأتي في أضيق حدود ممكنة وربما تفيد إعلاميا، وهو يحاول تأمين ما يستطيعه لكن مَن مِن هذ الدول التي يزورها تستطيع أن تقرر حرباً أو لا حرب".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082669686_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_eba8e0159d972740a6c6fd0fe2acd3e3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, аудио
ملفات ساخنة, لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, аудио
هل تنجح جولة ميقاتي بتحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟
تابعنا عبر
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه سيقوم بجولة عربية لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن "الاتصالات الدولية التي نقوم بها على هذا الصعيد مريحة إلى حد ما".
وقال المسؤول إنه "لا أحد يزايد علينا في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تلقى منا كل الدعم والتأييد"، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة عربية "لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف إطلاق النار في غزة ولتجنيب الفوضى الأمنية الشاملة في المنطقة".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، إن "هذه الجولة ربما لن تكون مؤثرة للمسار العام في الصراع خاصة أن الطرف الذي يتحكم بوجهة الصراع هو العدو الإسرائيلي، فيما لا يستجاب لدول المنطقة".
وأشار إلى أن "جولة رئيس الحكومة اللبنانية ستقتصر على من ليس له تأثير"، منوها إلى أنه "إذا كان ميقاتي يريد أن يكسب تأثيرا لجولته فعليه أن يذهب للولايات المتحدة
لمطالبتها بإطفاء النار، التي ترفض وقف إطلاق النار، كما أنها تصدت لمشروع القرار الروسي الداعي إلى هدنة إنسانية".
وأوضح الخبير أن "ميقاتي يريد من جولته العربية الحصول على ضمانات بألا تعتدي إسرائيل على لبنان، لكن دول المنطقة لا تملك القدرة على الضغط على إسرائيل لمنعها من العدوان".
من جهته، قال المحلل السياسي رائد المصري، أن "الواضح من الحرب في جنوب لبنان على أثر تداعيات حرب غزة أن لبنان يدخل شيئا فشيئا إلى المعركة وتتوسع الحرب فيه طالما استمرت إسرائيل بالتصعيد في غزة
وإمعانها في التوغل البري".
وأوضح أن "القرار في لبنان ليس للحكومة وإنما لـ"حزب الله"، خاصة أن حكومة ميقاتي هي لتصريف الأعمال ما يزيد من ضعف أداء الحكومة"، مشيرا إلى أن "ميقاتي يحاول من خلال جولته العربية تجنيب لبنان قدر الإمكان تداعيات الحرب، ووضع الدول العربية والأجنبية وأيضا الولايات المتحدة في صورة أن واقع لبنان مأساوي، وقرارة ليس بيده على مستوى الحرب والاستقطابات الموجودة في المنطقة، وأيضا على المستوي الاقتصادي، لكن الانجرار إلى الحرب هو بيد حزب الله
، وبالتالي نحن رهينة القرار الإيراني في المنطقة بشأن توسع الحرب"، على حد قوله.
إلى ذلك، أكد الكاتب والمحلل السياسي، ميخائيل عوض، أن "الأمر والقرار ليس بيد رئيس الحكومة أصلا فالحكومة والدولة في حالة من الفراغات التي تتعمق، وأن قرار الحرب هو بيد إسرائيل التي أوغلت في دماء غزة وأطفالها، وجاوزت ما حدد لها من الخطوط الحمر".
وأضاف أنه "إذا طلبت غزة إسنادا من محور المقاومة فستكون الحرب تبعا لتقاليد محور المقاومة وإدارته للمعارك والحروب، وقد دخل المحور الحرب والاشتباك وحقق حتى الآن ما لم يحدث منذ أن وجد الكيان ومنذ أن دارت الحروب معه، وهي المرة الأولي التي تفتح الحرب على جبهة تمتد من غزة للضفة والجولان، إلى الناقورة وعموم الحدود اللبنانية بعمق سوريا والعراق، وصولا إلى باب المندب والبحر الأحمر وما يقوم به الأشاوس أبطال اليمن
".
وأكد الكاتب أن "القرار بيد محور المقاومة، وقد أنجزت المقاومة سابقا في لبنان تحولا كبيرا في الجبهات وتوازن القوى في 2006 و 1982"، مشيرا إلى أن "جولة رئيس الحكومة تأتي في أضيق حدود ممكنة وربما تفيد إعلاميا، وهو يحاول تأمين ما يستطيعه لكن مَن مِن هذ الدول التي يزورها تستطيع أن تقرر حرباً أو لا حرب".