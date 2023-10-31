https://sputnikarabic.ae/20231031/هل-تنجح-جولة-ميقاتي-بتحصين-لبنان-من-تداعيات-الحرب-على-غزة؟-1082670833.html

هل تنجح جولة ميقاتي بتحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟

هل تنجح جولة ميقاتي بتحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه سيقوم بجولة عربية لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن "الاتصالات الدولية التي نقوم... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T15:47+0000

2023-10-31T15:47+0000

2023-10-31T15:47+0000

راديو

ملفات ساخنة

لبنان

أخبار لبنان

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082669686_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_48e25420619151a40078539d9060fe04.png

هل تنجح جولة ميقاتي بتحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟ هل تنجح جولة ميقاتي بتحصين لبنان من تداعيات الحرب على غزة؟

وقال المسؤول إنه "لا أحد يزايد علينا في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تلقى منا كل الدعم والتأييد"، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة عربية "لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف إطلاق النار في غزة ولتجنيب الفوضى الأمنية الشاملة في المنطقة".وأشار إلى أن "جولة رئيس الحكومة اللبنانية ستقتصر على من ليس له تأثير"، منوها إلى أنه "إذا كان ميقاتي يريد أن يكسب تأثيرا لجولته فعليه أن يذهب للولايات المتحدة لمطالبتها بإطفاء النار، التي ترفض وقف إطلاق النار، كما أنها تصدت لمشروع القرار الروسي الداعي إلى هدنة إنسانية".وأوضح الخبير أن "ميقاتي يريد من جولته العربية الحصول على ضمانات بألا تعتدي إسرائيل على لبنان، لكن دول المنطقة لا تملك القدرة على الضغط على إسرائيل لمنعها من العدوان".وأوضح أن "القرار في لبنان ليس للحكومة وإنما لـ"حزب الله"، خاصة أن حكومة ميقاتي هي لتصريف الأعمال ما يزيد من ضعف أداء الحكومة"، مشيرا إلى أن "ميقاتي يحاول من خلال جولته العربية تجنيب لبنان قدر الإمكان تداعيات الحرب، ووضع الدول العربية والأجنبية وأيضا الولايات المتحدة في صورة أن واقع لبنان مأساوي، وقرارة ليس بيده على مستوى الحرب والاستقطابات الموجودة في المنطقة، وأيضا على المستوي الاقتصادي، لكن الانجرار إلى الحرب هو بيد حزب الله، وبالتالي نحن رهينة القرار الإيراني في المنطقة بشأن توسع الحرب"، على حد قوله.وأضاف أنه "إذا طلبت غزة إسنادا من محور المقاومة فستكون الحرب تبعا لتقاليد محور المقاومة وإدارته للمعارك والحروب، وقد دخل المحور الحرب والاشتباك وحقق حتى الآن ما لم يحدث منذ أن وجد الكيان ومنذ أن دارت الحروب معه، وهي المرة الأولي التي تفتح الحرب على جبهة تمتد من غزة للضفة والجولان، إلى الناقورة وعموم الحدود اللبنانية بعمق سوريا والعراق، وصولا إلى باب المندب والبحر الأحمر وما يقوم به الأشاوس أبطال اليمن".وأكد الكاتب أن "القرار بيد محور المقاومة، وقد أنجزت المقاومة سابقا في لبنان تحولا كبيرا في الجبهات وتوازن القوى في 2006 و 1982"، مشيرا إلى أن "جولة رئيس الحكومة تأتي في أضيق حدود ممكنة وربما تفيد إعلاميا، وهو يحاول تأمين ما يستطيعه لكن مَن مِن هذ الدول التي يزورها تستطيع أن تقرر حرباً أو لا حرب".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, аудио