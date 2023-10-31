https://sputnikarabic.ae/20231031/وزير-الخارجية-الإيراني-يلتقي-برئيس-المكتب-السياسي-لـحماس-في-قطر-1082670351.html

وزير الخارجية الإيراني يلتقي برئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في قطر

وزير الخارجية الإيراني يلتقي برئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في قطر

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية،... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T15:28+0000

2023-10-31T15:28+0000

2023-10-31T15:28+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، بحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في فلسطين والحرب على غزة.وكان وزير الخارجية الإيراني، قد التقى في وقت سابق اليوم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.كما ناقش عبد اللهيان مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمي آل ثاني، مستجدات الأزمة في فلسطين والمبادرات لوقف الحرب القائمة هناك.وخلال تصريحات تلفزيونية، نفى عبد اللهيان، "ادعاءات تدخل إيران في عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي نفذتها حماس ضد إسرائيل".وقال إن "إيران لم تكن على علم بهذه العملية، وليس هناك لإيران مجموعات أو حروب بالوكالة، بل إن إسرائيل هي القوة التي تنوب عن أمريكا في المنطقة، والتي جعلت المنطقة غير آمنة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.وأضاف: "إن ربط أي هجوم يتم تنفيذه في المنطقة ضد مصالح أمريكا بإيران دون تقديم أي وثائق، هو أمر خاطئ تمامًا، ولا أساس له من الصحة".كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن العملية التي نفذتها "حماس" كانت قرارًا فلسطينيًا خالصًا، وهم أنفسهم قبلوا المسؤولية وقرروا ونفذوا.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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