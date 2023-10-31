https://sputnikarabic.ae/20231031/وكيل-وزارة-الإعلام-العمانية-لـسبوتنيك-انتخابات-الشورى-من-التجارب-المهمة-على-مستوى-العالم-1082650299.html

وكيل وزارة الإعلام العمانية لـ"سبوتنيك": انتخابات "الشورى" من التجارب المهمة على مستوى العالم

وكيل وزارة الإعلام العمانية لـ"سبوتنيك": انتخابات "الشورى" من التجارب المهمة على مستوى العالم

قال محمد بن سعيد البلوشي، وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة عي سلطنة عمان، إن الآلية التي اتبعتها السلطنة... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T07:58+0000

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وأضاف في حديثه مع موفد "سبوتنيك"، لتغطية انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة، أن تطبيق "انتخاب"، أتاح وسهل عملية التصويت بالنسبة للناخبين، حيث يمكن للناخب التصويت من أي مكان، كما أتاح الآلية نفسها لذوي الهمم، وجميع الفئات التي يحق لها التصويت.وأوضح أن التطبيق يتيح متابعة أعداد المصوتين في كل ولاية، من الذكور والإناث وحسب الفئة العمرية، كما أتاح للمترشحين تقديم برنامجهم الانتخابي، إذ يمكن للمترشح التعريف ببرنامجه الانتخابي وكذلك النقاش والحوار مع المواطنين حول القضايا المختلفة.وفق المسؤول العماني، فإن اللجنة الإعلامية بذلت الكثير من الجهد، بداية من التعريف بآلية التصويت، وكيفية التسجيل في السجل الانتخابي، ونقل القيد، وشرح التفاصيل كافة حول العملية الانتخابية وخطوات التصويت.وأشار إلى نحو 50 وسيلة إعلامية أجنبية شاركت في تغطية الانتخابات، إلى جانب المراسلين للصحف والقنوات الدولية في السلطنة، ووسائل الإعلام المحلية.وتابع المسؤول العماني أن تطبيق "انتخاب" ساعد في زيادة أعداد الناخبين، خاصة أن نحو 64% من المرشحين الفائزين للمرة الأولى أصبحوا داخل المجلس.ولفت إلى أن التطبيق أتاح للجميع التصويت من مكان عمله أو سفره، أو أي مكان يتواجد فيه دون تعطيل.بشأن إمكانية تطبيق التجربة في الدول ذات الكثافة السكانية العالمية، أوضح المسؤول العماني أن التطبيق لديه إمكانيات عالية، ما يسمح بتصويت أكبر عدد في اللحظة نفسها.ويوفر التطبيق الكثير من الوقت والجهد، كما يحول دون تعطيل دوائر العمل خلال أيام العملية الانتخابية كما كان يحدث في السابق.

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