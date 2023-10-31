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https://sputnikarabic.ae/20231031/-تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواجه-صعوبة-في-اجتياز-المقاومة-صور-وفيديو-1082681395.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديو
اعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية، الليلة، أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، ونجله أحمد، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T22:53+0000
2023-10-31T23:01+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديو

22:53 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 23:01 GMT 31.10.2023)
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اعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية، الليلة، أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، ونجله أحمد، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأفاد مراسل الوكالة، بأن وحدات خاصة اقتحمت حي الجابريات في مدينة جنين واعتقلت أبو رميلة ونجله أحمد من داخل منزلهما، واعتدت عليهما بالضرب المبرح.
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23:51 GMT 31.10.2023
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تحاصر منزل القيادي في حركة فتح جمال حويل في جنين
23:50 GMT 31.10.2023
إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية واندلاع اشتباكات مسلحة
23:37 GMT 31.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي
© AFP 2023 / Jalaa Marey
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ من نوع "أرض - جو" أطلق من لبنان ورد بضربة مضادة على موقع الإطلاق.
وقال الجيش في بيان أنه قام "قبل فترة قصيرة، باعتراض صاروخ من نوع "أرض - جو" أطلق من لبنان على طائرة مسيرة تابعة للجيش".
وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة مضادة على موقع إطلاق الصاروخ.

23:04 GMT 31.10.2023
الجيش الإسرائيلي: مقاتلات الدفاع الجوي تتصدى لتهديد جوي في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
© Sputnik . Ajwad Jaradat
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن مقاتلات الدفاع الجوي تتصدى لتهديد جوي في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تمكنت وسائل الدفاع الجوي لجيش الدفاع الإسرائيلي من اعتراض تهديد جوي تم تحديده في منطقة البحر الأحمر، جنوب مدينة إيلات، قبل وقت قصير.
وأضاف البيان "لم يكن هناك تهديد للمدنيين ولم يتم تحديد أي اختراق إلى الأراضي الإسرائيلية".
23:02 GMT 31.10.2023
وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين ونجله
23:00 GMT 31.10.2023
وسائل إعلام: اشتباكات عنيفة في منطقة الكرامة شمال غرب قطاع غزة
22:56 GMT 31.10.2023
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار في نتيف هعسراه بغلاف غزة.
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