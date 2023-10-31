تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ من نوع "أرض - جو" أطلق من لبنان ورد بضربة مضادة على موقع الإطلاق.

وقال الجيش في بيان أنه قام "قبل فترة قصيرة، باعتراض صاروخ من نوع "أرض - جو" أطلق من لبنان على طائرة مسيرة تابعة للجيش".

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة مضادة على موقع إطلاق الصاروخ.



