تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديو

وأفاد مراسل الوكالة، بأن وحدات خاصة اقتحمت حي الجابريات في مدينة جنين واعتقلت أبو رميلة ونجله أحمد من داخل منزلهما، واعتدت عليهما بالضرب المبرح.
اعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية، الليلة، أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، ونجله أحمد، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
23:51 GMT 31.10.2023
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تحاصر منزل القيادي في حركة فتح جمال حويل في جنين
23:50 GMT 31.10.2023
إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية واندلاع اشتباكات مسلحة
23:37 GMT 31.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان
© AFP 2023 / Jalaa Marey
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ من نوع "أرض - جو" أطلق من لبنان ورد بضربة مضادة على موقع الإطلاق.
وقال الجيش في بيان أنه قام "قبل فترة قصيرة، باعتراض صاروخ من نوع "أرض - جو" أطلق من لبنان على طائرة مسيرة تابعة للجيش".
وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة مضادة على موقع إطلاق الصاروخ.
23:04 GMT 31.10.2023
الجيش الإسرائيلي: مقاتلات الدفاع الجوي تتصدى لتهديد جوي في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات
© Sputnik . Ajwad Jaradat
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن مقاتلات الدفاع الجوي تتصدى لتهديد جوي في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تمكنت وسائل الدفاع الجوي لجيش الدفاع الإسرائيلي من اعتراض تهديد جوي تم تحديده في منطقة البحر الأحمر، جنوب مدينة إيلات، قبل وقت قصير.
وأضاف البيان "لم يكن هناك تهديد للمدنيين ولم يتم تحديد أي اختراق إلى الأراضي الإسرائيلية".
23:02 GMT 31.10.2023
وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين ونجله
23:00 GMT 31.10.2023
وسائل إعلام: اشتباكات عنيفة في منطقة الكرامة شمال غرب قطاع غزة
22:56 GMT 31.10.2023
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار في نتيف هعسراه بغلاف غزة.