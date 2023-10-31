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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T07:41+0000
2023-10-31T07:44+0000
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إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديو

07:41 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 07:44 GMT 31.10.2023)
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أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة". وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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