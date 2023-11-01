https://sputnikarabic.ae/20231101/أعلام-أمريكي-يفضح-بدانة-الجنود-واستحالة-مواجهة-روسيا-1082699175.html
إعلام أمريكي يفضح "بدانة الجنود" واستحالة مواجهة روسيا
إعلام أمريكي يفضح "بدانة الجنود" واستحالة مواجهة روسيا
صرّح الصحفيان كلايتون وناتالي موريس أن الجنود الأمريكيين فقدوا لياقتهم البدنية ومن غير المرجح أن يكونوا قادرين على القتال مع روسيا. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T14:15+0000
2023-11-01T14:15+0000
2023-11-01T14:20+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت ناتالي على قناة "Redacted" على موقع "يوتيوب": "تريد الولايات المتحدة القتال مع الصين، روسيا وفي الشرق الأوسط، ولكن سوف تكون قادرة على القيام بذلك، بالنظر إلى أن القوات هي في مثل هذا الوضع الرهيب؟".واستشهدت الصحفية بأرقام تفيد بأن 71 في المئة من الشباب الأمريكيين لن يتمكنوا من الانضمام إلى القوات المسلحة بسبب زيادة الوزن أو وجود سجل جنائي أو إدمان المخدرات أو نقص التعليم المناسب.وقال كلايتون موريس وهو يضحك: "خافوا من جنودنا هم الأكثر شدة... لكن لا. أي منهم لدينا هو الأبطأ أو الأكثر بدانة في العالم".وكتبت وسائل الإعلام الغربية بالفعل عن عدم رغبة الأمريكيين في الخدمة وعن مشاكلهم الصحية. في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأوا في تجنيد الجيش على أساس طوعي، منذ عام 1973، لكن السنوات الأخيرة، وفقًا للخبراء، أصبحت الأصعب في تاريخ القوات المتعاقدة.
https://sputnikarabic.ae/20231101/ضابط-أمريكي-سابق-يرجح-كفة-روسيا-في-مواجهة-الناتو-عسكريا--1082696066.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام أمريكي يفضح "بدانة الجنود" واستحالة مواجهة روسيا
14:15 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 01.11.2023) تابعنا عبر
صرّح الصحفيان كلايتون وناتالي موريس أن الجنود الأمريكيين فقدوا لياقتهم البدنية ومن غير المرجح أن يكونوا قادرين على القتال مع روسيا.
وقالت ناتالي على قناة "Redacted" على موقع "يوتيوب": "تريد الولايات المتحدة القتال مع الصين، روسيا وفي الشرق الأوسط، ولكن سوف تكون قادرة على القيام بذلك، بالنظر إلى أن القوات هي في مثل هذا الوضع الرهيب؟".
واستشهدت الصحفية بأرقام تفيد بأن 71 في المئة من الشباب الأمريكيين لن يتمكنوا من الانضمام إلى القوات المسلحة بسبب زيادة الوزن أو وجود سجل جنائي أو إدمان المخدرات أو نقص التعليم المناسب.
وقال كلايتون موريس وهو يضحك: "خافوا من جنودنا هم الأكثر شدة... لكن لا. أي منهم لدينا هو الأبطأ أو الأكثر بدانة في العالم".
وكتبت وسائل الإعلام الغربية بالفعل عن عدم رغبة الأمريكيين في الخدمة وعن مشاكلهم الصحية. في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأوا في تجنيد الجيش على أساس طوعي، منذ عام 1973، لكن السنوات الأخيرة، وفقًا للخبراء، أصبحت الأصعب في تاريخ القوات المتعاقدة.