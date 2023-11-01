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https://sputnikarabic.ae/20231101/أعلام-أمريكي-يفضح-بدانة-الجنود-واستحالة-مواجهة-روسيا-1082699175.html
إعلام أمريكي يفضح "بدانة الجنود" واستحالة مواجهة روسيا
إعلام أمريكي يفضح "بدانة الجنود" واستحالة مواجهة روسيا
صرّح الصحفيان كلايتون وناتالي موريس أن الجنود الأمريكيين فقدوا لياقتهم البدنية ومن غير المرجح أن يكونوا قادرين على القتال مع روسيا. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T14:15+0000
2023-11-01T14:20+0000
روسيا
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وقالت ناتالي على قناة "Redacted" على موقع "يوتيوب": "تريد الولايات المتحدة القتال مع الصين، روسيا وفي الشرق الأوسط، ولكن سوف تكون قادرة على القيام بذلك، بالنظر إلى أن القوات هي في مثل هذا الوضع الرهيب؟".واستشهدت الصحفية بأرقام تفيد بأن 71 في المئة من الشباب الأمريكيين لن يتمكنوا من الانضمام إلى القوات المسلحة بسبب زيادة الوزن أو وجود سجل جنائي أو إدمان المخدرات أو نقص التعليم المناسب.وقال كلايتون موريس وهو يضحك: "خافوا من جنودنا هم الأكثر شدة... لكن لا. أي منهم لدينا هو الأبطأ أو الأكثر بدانة في العالم".وكتبت وسائل الإعلام الغربية بالفعل عن عدم رغبة الأمريكيين في الخدمة وعن مشاكلهم الصحية. في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأوا في تجنيد الجيش على أساس طوعي، منذ عام 1973، لكن السنوات الأخيرة، وفقًا للخبراء، أصبحت الأصعب في تاريخ القوات المتعاقدة.
https://sputnikarabic.ae/20231101/ضابط-أمريكي-سابق-يرجح-كفة-روسيا-في-مواجهة-الناتو-عسكريا--1082696066.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام أمريكي يفضح "بدانة الجنود" واستحالة مواجهة روسيا

14:15 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 01.11.2023)
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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صرّح الصحفيان كلايتون وناتالي موريس أن الجنود الأمريكيين فقدوا لياقتهم البدنية ومن غير المرجح أن يكونوا قادرين على القتال مع روسيا.
وقالت ناتالي على قناة "Redacted" على موقع "يوتيوب": "تريد الولايات المتحدة القتال مع الصين، روسيا وفي الشرق الأوسط، ولكن سوف تكون قادرة على القيام بذلك، بالنظر إلى أن القوات هي في مثل هذا الوضع الرهيب؟".
واستشهدت الصحفية بأرقام تفيد بأن 71 في المئة من الشباب الأمريكيين لن يتمكنوا من الانضمام إلى القوات المسلحة بسبب زيادة الوزن أو وجود سجل جنائي أو إدمان المخدرات أو نقص التعليم المناسب.
وقال كلايتون موريس وهو يضحك: "خافوا من جنودنا هم الأكثر شدة... لكن لا. أي منهم لدينا هو الأبطأ أو الأكثر بدانة في العالم".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
ضابط أمريكي سابق يرجح كفة روسيا في مواجهة "الناتو" عسكريا
13:52 GMT
وكتبت وسائل الإعلام الغربية بالفعل عن عدم رغبة الأمريكيين في الخدمة وعن مشاكلهم الصحية. في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأوا في تجنيد الجيش على أساس طوعي، منذ عام 1973، لكن السنوات الأخيرة، وفقًا للخبراء، أصبحت الأصعب في تاريخ القوات المتعاقدة.
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