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https://sputnikarabic.ae/20231101/إعلام-إسرائيل-مستعدة-للتهدئة-لكنها-لا-تفكر-في-وقف-إطلاق-النار-على-غزة-1082707348.html
إعلام: إسرائيل مستعدة للتهدئة لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار على غزة
إعلام: إسرائيل مستعدة للتهدئة لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار على غزة
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية للقتال في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T17:31+0000
2023-11-01T17:31+0000
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ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "تريد مناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار على غزة".وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أمريكا تعارض أيضًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنها تعتقد أن فترة الراحة ستسمح لحركة "حماس" الفلسطينية باستعادة قوتها لمواصلة الهجمات على إسرائيل.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/إعلام-قائد-عسكري-إسرائيلي-يؤكد-وجود-قواته-على-أطراف-مدينة-غزة-1082704414.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى

إعلام: إسرائيل مستعدة للتهدئة لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار على غزة

17:31 GMT 01.11.2023
© Sputnikالهجوم الإسرائيلي على غزة
الهجوم الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية للقتال في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "تريد مناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار على غزة".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أمريكا تعارض أيضًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنها تعتقد أن فترة الراحة ستسمح لحركة "حماس" الفلسطينية باستعادة قوتها لمواصلة الهجمات على إسرائيل.
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
إعلام: قائد عسكري إسرائيلي يؤكد وجود قواته على أطراف مدينة غزة
16:00 GMT
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتيلا وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
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