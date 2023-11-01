https://sputnikarabic.ae/20231101/إعلام-قائد-الجيش-الأوكراني-يدفع-بآخر-احتياطاته-العسكرية-لمحاولة-ايقاف-الجيش-الروسي-1082683662.html

إعلام: قائد الجيش الأوكراني يدفع بآخر احتياطاته العسكرية لمحاولة ايقاف الجيش الروسي

إعلام: قائد الجيش الأوكراني يدفع بآخر احتياطاته العسكرية لمحاولة ايقاف الجيش الروسي

كشفت صحيفة بولندية، صباح اليوم الأربعاء، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، عمد إلى إلقاء آخر احتياطاته العسكرية إلى المعركة لمحاولة... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T05:05+0000

2023-11-01T05:05+0000

2023-11-01T05:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكر تقرير أعده صحفي بولندي أنه "في نهاية سبتمبر 2023، تحولت القوات الروسية من "الدفاع النشط" إلى الهجوم على طول الجبهة تقريبًا، حيث بدأت معها ظهور حالات الأزمات لدى للجانب الأوكراني في العديد من القطاعات. وفي هذا الصدد قال القائد الأعلى للجيش الأوكراني الجنرال بودجورسكي للصحيفة: "اضطر فاليري زالوزجني إلى نقل القوات بين القطاعات وتعبئة آخر الاحتياطيات". وأضاف بالقول ‘ن المبادرة انتقلت إلى أيدي روسيا و"لا يمكن أن ينكر ذلك إلا أحد الهواة".ومنذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني، لم تستطع القوات الأوكرانية تحقيق أي تقدم يذكر على جبهات القتال، ودمرت القوات الروسية أنواعا مختلفة من الأسلحة الغربية التي قُدمت إلى أوكرانيا، مثل الدبابات والمسيرات والقذائف وغيرها، وحققت القوات الروسية تقدما على عدد من المحاور بتنفيذ هجوم معاكس سريع بعد دحر القوات الأوكرانية. وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تحبط-8-محاولات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1082682884.html

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