https://sputnikarabic.ae/20231101/إعلام-قائد-عسكري-إسرائيلي-يؤكد-وجود-قواته-على-أطراف-مدينة-غزة-1082704414.html
إعلام: قائد عسكري إسرائيلي يؤكد وجود قواته على أطراف مدينة غزة
إعلام: قائد عسكري إسرائيلي يؤكد وجود قواته على أطراف مدينة غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي، إيتسيك كوهين، أكد أن قوات الفرقة موجودة "على أطراف مدينة غزة". 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T16:00+0000
2023-11-01T16:00+0000
2023-11-01T16:00+0000
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وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن كوهين: "قوات الفرقة موجودة في عمق قطاع غزة على أطراف مدينة غزة".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، يوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية في قطاع غزة.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231101/الخارجية-الأمريكية-توفد-أحد-مستشاريها-إلى-إسرائيل-والأردن-وتركيا--1082702357.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
إعلام: قائد عسكري إسرائيلي يؤكد وجود قواته على أطراف مدينة غزة
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي، إيتسيك كوهين، أكد أن قوات الفرقة موجودة "على أطراف مدينة غزة".
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن كوهين: "قوات الفرقة موجودة في عمق قطاع غزة على أطراف مدينة غزة".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، يوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية في قطاع غزة.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.