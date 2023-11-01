https://sputnikarabic.ae/20231101/ارتفاع-عدد-قتلى-الجيش-الإسرائيلي-في-غزة-إلى-15-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1082701043.html

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 15 خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 15 خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى بين صفوفه في قطاع غزة، إلى 15 قتيلا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T14:53+0000

2023-11-01T14:53+0000

2023-11-01T14:53+0000

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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه "سقط 4 جنود إسرائيليين آخرين خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قبل وقت قليل، ليرتفع العدد إلى 15، خلال 24 ساعة فقط".ونشر البيان العسكري قائمة بأسماء الجنود الآخرين الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، حيث أكد ارتفاع هذا العدد إلى 326 جنديا منذ بداية الحرب، في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وفي سياق متصل، وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الهجوم على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة بأنه "عمل وحشي".وجاء في بيان غريفيث عقب زيارة لإسرائيل وللأراضي الفلسطينية المحتلة، استمرت لمدة يومين، أن "التقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين في غزة، في أعقاب الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين"، مضيفا أن "هذه ليست سوى أحدث الفظائع التي حلت بسكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر فظاعة مع تدهور الوضع الإنساني على نحو متزايد".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

https://sputnikarabic.ae/20231031/مستشار-الأمن-القومي-الإسرائيلي-لن-نسمح-بسيطرة-حماس-على-غزة-1082667989.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى