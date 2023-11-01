https://sputnikarabic.ae/20231101/الأردن-يدعو-مواطنيه-لتجنب-السفر-إلى-لبنان-1082704946.html

الأردن يدعو مواطنيه لتجنب السفر إلى لبنان

الأردن يدعو مواطنيه لتجنب السفر إلى لبنان

دعا الأردن، اليوم الأربعاء، مواطنيه إلى تجنب السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى، وذلك على خلفية استمرار التوتر على الحدود مع إسرائيل. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إنه "نظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى".وأوضح البيان أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكدا حرص الوزارة على سلامة الجميع.كما ناشد البيان المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت والاتصال لطلب المساعدة على مدار الساعة.ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20231101/الأردن-يستدعي-سفيره-لدى-إسرائيل-احتجاجا-على-الحرب-المستمرة-في-قطاع-غزة-1082700849.html

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