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الاتحاد الأوروبي يصف الوضع في الضفة الغربية بـ"إرهاب المستوطنين" ضد الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يصف الوضع في الضفة الغربية بـ"إرهاب المستوطنين" ضد الفلسطينيين

أدان الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، الهجمات المتزايدة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأحداث المستمرة في قطاع غزة،... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T01:40+0000

2023-11-01T01:40+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال ستانو في بيان: "اندلاع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية أدى إلى أعداد عالية جدًا من الضحايا المدنيين وإجبار المجتمعات الفلسطينية على مغادرة منازلها. يمكن أن يفلت الوضع من السيطرة ويسبب معاناة لا توصف للمجتمعات المحلية. هناك حاجة إلى تدابير عاجلة".وأضاف المتحدث أن لدى إسرائيل "واجب" حماية السكان المدنيين في الضفة الغربية من العنف المتطرف ومحاسبة الجناة.كما أدان رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وأعرب عن قلقه إزاء الوضع هناك.ووفقًا للسلطات الفلسطينية، لقي نحو 120 فلسطينيًا حتفهم في الضفة الغربية منذ بداية الأحداث في قطاع غزة.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة