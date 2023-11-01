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البرلمان التركي: لن نستعجل النظر في انضمام السويد إلى الناتو
البرلمان التركي: لن نستعجل النظر في انضمام السويد إلى الناتو
صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، فؤاد أوكتاي، أن أنقرة لن تتسرع في الموافقة على عضوية السويد في الناتو. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T16:09+0000
2023-11-01T16:09+0000
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وقال أوكتاي: "عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي ليست سوى واحدة من الاتفاقيات الدولية المدرجة على جدول أعمالنا وتنتظر التصديق عليها".وأشار إلى أن اللجنة المعنية ستناقش هذه المسألة "ضمن أولوياتها الخاصة".وأكد أوكتاي أن مسألة عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي ليست ذات صلة بتركيا كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول الأخرى.وفي وقت سابق، أفادت إدارة الجمهورية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اقترح على برلمان البلاد التصديق على بروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقدمت السويد طلبها إلى حلف شمال الأطلسي، في مايو/ أيار من العام الماضي، مع فنلندا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المجر وتركيا. وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.أجّلت المجر التصويت على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي لأن ستوكهولم كانت تقوّض العلاقات مع بودابست، وتظهر باستمرار "التفوق الأخلاقي".
https://sputnikarabic.ae/20231101/تركيا-تبحث-إنشاء-منصة-دولية-لتجارة-الغاز-مع-غازبروم-الروسية-1082695030.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم
أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم

البرلمان التركي: لن نستعجل النظر في انضمام السويد إلى الناتو

16:09 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Chadica
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صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، فؤاد أوكتاي، أن أنقرة لن تتسرع في الموافقة على عضوية السويد في الناتو.
وقال أوكتاي: "عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي ليست سوى واحدة من الاتفاقيات الدولية المدرجة على جدول أعمالنا وتنتظر التصديق عليها".
وأشار إلى أن اللجنة المعنية ستناقش هذه المسألة "ضمن أولوياتها الخاصة".
وأكد أوكتاي أن مسألة عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي ليست ذات صلة بتركيا كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول الأخرى.
وفي وقت سابق، أفادت إدارة الجمهورية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اقترح على برلمان البلاد التصديق على بروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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13:11 GMT
وقدمت السويد طلبها إلى حلف شمال الأطلسي، في مايو/ أيار من العام الماضي، مع فنلندا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المجر وتركيا. وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.
أجّلت المجر التصويت على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي لأن ستوكهولم كانت تقوّض العلاقات مع بودابست، وتظهر باستمرار "التفوق الأخلاقي".
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