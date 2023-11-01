https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-9-من-جنوده-خلال-القتال-في-غزة--1082683402.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده خلال القتال في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده خلال القتال في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن 9 جنوده قتلوا في اشتباكات في شمال قطاع غزة خلال الهجوم البري المستمر. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T04:16+0000
2023-11-01T04:16+0000
2023-11-01T04:26+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونشر الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس" أسماء تسعة من جنوده قال إنهم قتلوا في غزة.وأضاف بيان الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال في اليوم الأخير، أصيب جنديان بجروح خطيرة، أحدهما من لواء 77، والآخر من لواء تسفير وجندي من لواء روتم".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده خلال القتال في غزة
04:16 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 04:26 GMT 01.11.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن 9 جنوده قتلوا في اشتباكات في شمال قطاع غزة خلال الهجوم البري المستمر.
ونشر الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس" أسماء تسعة من جنوده قال إنهم قتلوا في غزة.
وأضاف بيان الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال في اليوم الأخير، أصيب جنديان بجروح خطيرة، أحدهما من لواء 77، والآخر من لواء تسفير وجندي من لواء روتم".
ويشهد قطاع غزة
قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.