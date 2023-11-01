https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عدد-ضرباته-على-غزة-منذ-بدء-التصعيد-الأخير-1082684433.html
الجيش الإسرائيلي يكشف عدد ضرباته على غزة منذ بدء التصعيد الأخير
الجيش الإسرائيلي يكشف عدد ضرباته على غزة منذ بدء التصعيد الأخير
أعلن الجيش الإسرائيلي عبر قناته على منصة "تليغرام" أنه منذ بدء تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم استهداف أكثر من 11 ألف هدف في قطاع... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T06:20+0000
2023-11-01T06:20+0000
2023-11-01T06:20+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "منذ بداية الحرب، ضرب الجيش الإسرائيلي أكثر من 11 ألف هدف تابع للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-9-من-جنوده-خلال-القتال-في-غزة--1082683402.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يكشف عدد ضرباته على غزة منذ بدء التصعيد الأخير
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أعلن الجيش الإسرائيلي عبر قناته على منصة "تليغرام" أنه منذ بدء تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم استهداف أكثر من 11 ألف هدف في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "منذ بداية الحرب، ضرب الجيش الإسرائيلي أكثر من 11 ألف هدف تابع للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.