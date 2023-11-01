https://sputnikarabic.ae/20231101/الخارجية-الأمريكية-توفد-أحد-مستشاريها-إلى-إسرائيل-والأردن-وتركيا--1082702357.html
الخارجية الأمريكية توفد أحد مستشاريها إلى إسرائيل والأردن وتركيا
الخارجية الأمريكية توفد أحد مستشاريها إلى إسرائيل والأردن وتركيا
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن مستشار وزير الخارجية الأمريكي، ديريك شوليت، سيتوجه إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، وبعد ذلك سيتوجه إلى الأردن وتركيا، لبحث مسألة... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T15:13+0000
2023-11-01T15:13+0000
2023-11-01T15:13+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "مستشار وزير الخارجية الأمريكي، ديريك شوليت، سيسافر إلى إسرائيل، اليوم".ومن المقرر أن يقوم شوليت بتأكيد الدعم الأمريكي لإسرائيل.وأضاف البيان: "ستعمل أمريكا مع الشركاء والحلفاء لمواصلة العمل لمنع انتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين".وأشار البيان إلى أن شوليت سيتوجه إلى الأردن وتركيا، بعد زيارته لإسرائيل.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231101/الأردن-يستدعي-سفيره-لدى-إسرائيل-احتجاجا-على-الحرب-المستمرة-في-قطاع-غزة-1082700849.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم
الخارجية الأمريكية توفد أحد مستشاريها إلى إسرائيل والأردن وتركيا
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن مستشار وزير الخارجية الأمريكي، ديريك شوليت، سيتوجه إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، وبعد ذلك سيتوجه إلى الأردن وتركيا، لبحث مسألة إطلاق سراح الرهائن.
وقالت الوزارة في بيان لها: "مستشار وزير الخارجية الأمريكي، ديريك شوليت، سيسافر إلى إسرائيل، اليوم".
ومن المقرر أن يقوم شوليت بتأكيد الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وأضاف البيان: "ستعمل أمريكا مع الشركاء والحلفاء لمواصلة العمل لمنع انتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين".
وأشار البيان إلى أن شوليت سيتوجه إلى الأردن وتركيا، بعد زيارته لإسرائيل.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.