https://sputnikarabic.ae/20231101/الخارجية-الفلسطينية-مجلس-الحرب-الإسرائيلي-يستهدف-جميع-الفلسطينيين-1082702574.html

الخارجية الفلسطينية: مجلس الحرب الإسرائيلي يستهدف جميع الفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية: مجلس الحرب الإسرائيلي يستهدف جميع الفلسطينيين

صرّحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جباليا، أمس الثلاثاء، تمثل جزءا من سياسة إسرائيل التي تعتبر... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T15:19+0000

2023-11-01T15:19+0000

2023-11-01T15:19+0000

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وتابعت الوزارة، بالقول: "الشعب الفلسطيني بأكمله لا يعني شيئا في القرار العسكري الإسرائيلي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أن "جميع الفلسطينيين مستهدفين من آلة القتل الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "جميع الشهداء الفلسطينيين يصنفهم الإعلام الإسرائيلي على أنهم مخربين".ووصفت الوزارة قصف مخيم جباليا بـ6 قنابل ضخمة وتبرير ذلك بأنه جرى خلال استهداف أحد القادة الميدانيين لـ"حماس"، هو "محاولة يائسة لتبرير قتل المدنيين".وتسبب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في سقوط 400 قتيل من المدنيين في وقت واحد، إضافة إلى عشرات المصابين.ولفتت الخارجية الفلسطينية، إلى أن "سياسة قتل المدنيين تؤكدها تصريحات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التي قال فيها إنه لا يوجد مدنيين في غزة، بينما توعد مسؤولو الحكومة الإسرائيلية بتدمير القطاع".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.

https://sputnikarabic.ae/20231101/غريفيث-يصف-الهجوم-على-مخيم-جباليا-في-غزة-بـالوحشي-1082699300.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل