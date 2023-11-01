https://sputnikarabic.ae/20231101/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعي-بريانسك-وكورسك-1082683915.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعي بريانسك وكورسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعي بريانسك وكورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسي، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف حاول تنفيذ هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة حيث تم إسقاط اثنتين منها فوق مقاطعي... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T05:17+0000
2023-11-01T05:17+0000
2023-11-01T05:17+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "خلال ليلة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إحباط محاولات هجمات إرهابية من جانب نظام كييف باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-اعترض-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-كورسك-1082681157.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعي بريانسك وكورسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسي، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف حاول تنفيذ هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة حيث تم إسقاط اثنتين منها فوق مقاطعي بريانسك وكورسك من قبل نظام الدفاع الجوي الروسي.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال ليلة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إحباط محاولات هجمات إرهابية من جانب نظام كييف باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".
ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين
فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.