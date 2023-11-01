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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعي-بريانسك-وكورسك-1082683915.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعي بريانسك وكورسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعي بريانسك وكورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسي، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف حاول تنفيذ هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة حيث تم إسقاط اثنتين منها فوق مقاطعي... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T05:17+0000
2023-11-01T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان: "خلال ليلة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إحباط محاولات هجمات إرهابية من جانب نظام كييف باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-اعترض-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-كورسك-1082681157.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعي بريانسك وكورسك

05:17 GMT 01.11.2023
© Photo / Press Office of "Tochmash"نظام الدفاع الجوي الروسية "سوسنا"
نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Photo / Press Office of "Tochmash"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسي، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف حاول تنفيذ هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة حيث تم إسقاط اثنتين منها فوق مقاطعي بريانسك وكورسك من قبل نظام الدفاع الجوي الروسي.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال ليلة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إحباط محاولات هجمات إرهابية من جانب نظام كييف باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك
أمس, 22:34 GMT
ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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