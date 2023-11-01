https://sputnikarabic.ae/20231101/الصحة-العالمية-عدد-الإصابات-بين-المدنيين-في-غزة-صادم-1082680860.html
الصحة العالمية: عدد الإصابات بين المدنيين في غزة "صادم"
الصحة العالمية: عدد الإصابات بين المدنيين في غزة "صادم"
قالت منظمة الصحة العالمية إن "مأساة غزة" مستمرة أمام أعين العالم، محذرة من عدم إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع على وجه السرعة. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T05:46+0000
2023-11-01T05:46+0000
2023-11-01T05:46+0000
طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن عدد الإصابات بين المدنيين نتيجة الحرب في غزة "صادم" وأن حجم المساعدات التي تدخل القطاع هزيل ولا يمكنه أن يلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة.وتابع: "يجب أن يبدأ دخول المساعدات إلى القطاع بصورة كبيرة"، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حتى يوم 21 أكتوبر لم تتمكن المنظمة من إيصال المساعدات سوى إلى 370 ألف شخص فقط، بينما يواجه سكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص ظروف صعبة ويحتاجون إلى المساعدات العاجلة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بعملية بقصف متواصل للقطاع منذ ذلك الحين راح ضحيتها ما يقرب من 10 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف مصاب.ووصفت المنظمات الإغاثية الدولية الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة مع استمرار القصف العشوائي، الذي كان آخرها اليوم قصف مخيم جباليا الذي تسبب في مقتل 400 فلسطيني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الصحة العالمية: عدد الإصابات بين المدنيين في غزة "صادم"
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قالت منظمة الصحة العالمية إن "مأساة غزة" مستمرة أمام أعين العالم، محذرة من عدم إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع على وجه السرعة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن عدد الإصابات بين المدنيين نتيجة الحرب
في غزة "صادم" وأن حجم المساعدات التي تدخل القطاع هزيل ولا يمكنه أن يلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة.
وتابع: "يجب أن يبدأ دخول المساعدات إلى القطاع بصورة كبيرة"، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حتى يوم 21 أكتوبر لم تتمكن المنظمة من إيصال المساعدات
سوى إلى 370 ألف شخص فقط، بينما يواجه سكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص ظروف صعبة ويحتاجون إلى المساعدات العاجلة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بعملية بقصف متواصل للقطاع منذ ذلك الحين راح ضحيتها ما يقرب من 10 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف مصاب.
ووصفت المنظمات الإغاثية الدولية الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة مع استمرار القصف العشوائي، الذي كان آخرها اليوم قصف مخيم جباليا الذي تسبب في مقتل 400 فلسطيني
.