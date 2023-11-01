https://sputnikarabic.ae/20231101/الصحة-الفلسطينية-توقف-16-مستشفى-في-قطاع-غزة-بسبب-القصف-الإسرائيلي-ونفاد-الوقود-1082693907.html

الصحة الفلسطينية: توقف 16 مستشفى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود

الصحة الفلسطينية: توقف 16 مستشفى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى "الصداقة التركي" في قطاع غزة، توقف عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي، الذي تسبب في توقف ما يقرب من نصف مستشفيات القطاع. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T12:37+0000

2023-11-01T12:37+0000

2023-11-01T12:37+0000

طوفان الأقصى

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082635194_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_a155fa34bfd93a11efd3ea79fa2b78d8.jpg

ولفتت الوزارة إلى أن هذا المستشفى هو الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يوجد فيه 35 مستشفى، توقف منها 16 مستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود الخاص بتشغيل مولدات الطاقة الخاصة بها.كما أشارت الوزارة إلى أن أزمة نقص الوقود تهدد بتوقف مستشفيات أخرى منها مجمع "الشفاء" الطبي، الذي يمكن أن يتوقف، خلال 24 ساعة، إذا تعرض لنفاد ما لديه من وقود، خاصة أنه يستقبل مرضى تفوق أعدادهم القدرة الاستيعابية للمستشفى.وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بسرعة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والسماح للفرق الطبية المتطوعة بالوصول إلى القطاع، إضافة إلى السماح بإخراج الجرحى للعلاج خارج القطاع.وفي وقت سابق من اليوم، قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه "تم إجلاء 80 جريحا فلسطينيا من غزة، عبر معبر رفح، للعلاج في المستشفيات المصرية".ولفت جبريل إلى أن "الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءا لارتفاع أعداد النازحين، الذين تضررت منازلهم وقصفت بشكل كامل"، كما أشار إلى أن "المستشفيات تعمل بـ 3 أضعاف طاقتها التشغيلية".وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "نقص المواد الطبية والإنهاك والتعب الذي أصاب الطواقم والكوادر الطبية، التي تعمل على مدار 26 يوما، يمثل أكبر تحديثات القطاع الطبي في غزة، خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين بشكل كبير".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 10 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.

https://sputnikarabic.ae/20231031/الصليب-الأحمر-الدولي-الطلبات-الإسرائيلية-لإخلاء-مستشفيات-غزة-مستحيلة-1082670994.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار