https://sputnikarabic.ae/20231101/الصحة-الفلسطينية-توقف-16-مستشفى-في-قطاع-غزة-بسبب-القصف-الإسرائيلي-ونفاد-الوقود-1082693907.html
الصحة الفلسطينية: توقف 16 مستشفى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود
الصحة الفلسطينية: توقف 16 مستشفى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى "الصداقة التركي" في قطاع غزة، توقف عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي، الذي تسبب في توقف ما يقرب من نصف مستشفيات القطاع. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T12:37+0000
2023-11-01T12:37+0000
2023-11-01T12:37+0000
طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082635194_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_a155fa34bfd93a11efd3ea79fa2b78d8.jpg
ولفتت الوزارة إلى أن هذا المستشفى هو الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يوجد فيه 35 مستشفى، توقف منها 16 مستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود الخاص بتشغيل مولدات الطاقة الخاصة بها.كما أشارت الوزارة إلى أن أزمة نقص الوقود تهدد بتوقف مستشفيات أخرى منها مجمع "الشفاء" الطبي، الذي يمكن أن يتوقف، خلال 24 ساعة، إذا تعرض لنفاد ما لديه من وقود، خاصة أنه يستقبل مرضى تفوق أعدادهم القدرة الاستيعابية للمستشفى.وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بسرعة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والسماح للفرق الطبية المتطوعة بالوصول إلى القطاع، إضافة إلى السماح بإخراج الجرحى للعلاج خارج القطاع.وفي وقت سابق من اليوم، قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه "تم إجلاء 80 جريحا فلسطينيا من غزة، عبر معبر رفح، للعلاج في المستشفيات المصرية".ولفت جبريل إلى أن "الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءا لارتفاع أعداد النازحين، الذين تضررت منازلهم وقصفت بشكل كامل"، كما أشار إلى أن "المستشفيات تعمل بـ 3 أضعاف طاقتها التشغيلية".وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "نقص المواد الطبية والإنهاك والتعب الذي أصاب الطواقم والكوادر الطبية، التي تعمل على مدار 26 يوما، يمثل أكبر تحديثات القطاع الطبي في غزة، خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين بشكل كبير".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 10 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الصليب-الأحمر-الدولي-الطلبات-الإسرائيلية-لإخلاء-مستشفيات-غزة-مستحيلة-1082670994.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082635194_0:0:913:685_1920x0_80_0_0_24a8c39b2cd0ed7442879e0a750574ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
الصحة الفلسطينية: توقف 16 مستشفى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى "الصداقة التركي" في قطاع غزة، توقف عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي، الذي تسبب في توقف ما يقرب من نصف مستشفيات القطاع.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا المستشفى هو الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يوجد فيه 35 مستشفى، توقف منها 16 مستشفى عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود الخاص بتشغيل مولدات الطاقة الخاصة بها.
كما أشارت الوزارة إلى أن أزمة نقص الوقود تهدد بتوقف مستشفيات أخرى منها مجمع "الشفاء" الطبي، الذي يمكن أن يتوقف، خلال 24 ساعة، إذا تعرض لنفاد ما لديه من وقود، خاصة أنه يستقبل مرضى تفوق أعدادهم القدرة الاستيعابية للمستشفى.
وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بسرعة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والسماح للفرق الطبية المتطوعة بالوصول إلى القطاع، إضافة إلى السماح بإخراج الجرحى للعلاج
خارج القطاع.
وفي وقت سابق من اليوم، قال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه "تم إجلاء 80 جريحا فلسطينيا من غزة، عبر معبر رفح، للعلاج في المستشفيات المصرية".
ولفت جبريل إلى أن "الوضع الإنساني
في القطاع يزداد سوءا لارتفاع أعداد النازحين، الذين تضررت منازلهم وقصفت بشكل كامل"، كما أشار إلى أن "المستشفيات تعمل بـ 3 أضعاف طاقتها التشغيلية".
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "نقص المواد الطبية والإنهاك والتعب الذي أصاب الطواقم والكوادر الطبية، التي تعمل على مدار 26 يوما، يمثل أكبر تحديثات القطاع الطبي في غزة، خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين بشكل كبير".
ويشهد قطاع غزة
قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 10 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.