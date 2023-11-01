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https://sputnikarabic.ae/20231101/الصين-تدعو-اليابان-لوقف-الاستفزازات-في-مياه-الجزر-المتنازع-عليها-1082686285.html
الصين تدعو اليابان لوقف الاستفزازات في مياه الجزر المتنازع عليها
الصين تدعو اليابان لوقف الاستفزازات في مياه الجزر المتنازع عليها
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على اليابان وقف الاستفزازات في مياه جزر دياويو المتنازع عليها (الاسم الياباني... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T08:23+0000
2023-11-01T08:23+0000
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وقال بين في مؤتمر صحفي، أن اليابان "يجب أن توقف الانتهاكات والاستفزازات في مياه جزر دياويو وتجنب زيادة تعقيد الوضع".وأشار إلى أن جزر دياويو هي "أراضي الأجداد في الصين".وفقا لبيان إدارة الشرطة البحرية في جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء، فإن عدة سفن يابانية "دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصين في منطقة جزر دياويو".تجدر الإشارة إلى أن سفن الشرطة البحرية لجمهورية الصين الشعبية "اتخذت تدابير الرقابة اللازمة وفقا للقانون".ويستمر النزاع الإقليمي بين اليابان والصين حول جزر سينكاكو (الاسم الياباني لدياويو) في بحر الصين الشرقي، وتزعم اليابان أنها تحكم الجزيرة منذ عام 1895، في حين تذكر بكين أنه على الخرائط اليابانية لعامي 1783 و1785، تم تصنيف دياويو على أنها أرض صينية.وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الجزر تحت سيطرة الولايات المتحدة وتم إحالتها إلى سلطة اليابان عام 1972، إلى جانب جزيرة أوكيناوا.وأدى النزاع الإقليمي بين الصين واليابان إلى توتر العلاقات بين البلدين بشكل خاص، بعد أن اشترت الحكومة اليابانية ثلاثًا من الجزر الخمس غير المأهولة من مالك ياباني خاص في عام 2012، والتي تعتبرها بكين أرضًا صينية.
https://sputnikarabic.ae/20231028/بكين-لمستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-استقلال-تايوان-هو-أكبر-تحد-للعلاقات-الصينية-الأمريكية-1082554922.html
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الصين, العالم, أخبار اليابان
الصين, العالم, أخبار اليابان

الصين تدعو اليابان لوقف الاستفزازات في مياه الجزر المتنازع عليها

08:23 GMT 01.11.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على اليابان وقف الاستفزازات في مياه جزر دياويو المتنازع عليها (الاسم الياباني سينكاكو).
وقال بين في مؤتمر صحفي، أن اليابان "يجب أن توقف الانتهاكات والاستفزازات في مياه جزر دياويو وتجنب زيادة تعقيد الوضع".
وأشار إلى أن جزر دياويو هي "أراضي الأجداد في الصين".
وفقا لبيان إدارة الشرطة البحرية في جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء، فإن عدة سفن يابانية "دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصين في منطقة جزر دياويو".
تجدر الإشارة إلى أن سفن الشرطة البحرية لجمهورية الصين الشعبية "اتخذت تدابير الرقابة اللازمة وفقا للقانون".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
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28 أكتوبر, 09:36 GMT
ويستمر النزاع الإقليمي بين اليابان والصين حول جزر سينكاكو (الاسم الياباني لدياويو) في بحر الصين الشرقي، وتزعم اليابان أنها تحكم الجزيرة منذ عام 1895، في حين تذكر بكين أنه على الخرائط اليابانية لعامي 1783 و1785، تم تصنيف دياويو على أنها أرض صينية.
وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الجزر تحت سيطرة الولايات المتحدة وتم إحالتها إلى سلطة اليابان عام 1972، إلى جانب جزيرة أوكيناوا.
وأدى النزاع الإقليمي بين الصين واليابان إلى توتر العلاقات بين البلدين بشكل خاص، بعد أن اشترت الحكومة اليابانية ثلاثًا من الجزر الخمس غير المأهولة من مالك ياباني خاص في عام 2012، والتي تعتبرها بكين أرضًا صينية.
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