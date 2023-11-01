https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تحبط-8-محاولات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1082682884.html
القوات الروسية تحبط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أعلن أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لقوات "الشرق" الروسية اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت ثماني محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T03:09+0000
2023-11-01T03:09+0000
2023-11-01T03:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "باتجاه محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قوات الشرق بدعم مدفعي ثماني محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في مواقع بمناطق نوفوميخيلوفكا، شمال نيكولسكي وستارومايورسكي ونوفوزلاتوبول ومالينوفكا وشمال بريوتنوي، وتم تدمير مركبات والقضاء على قوى بشرية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تقضي-على-160-جنديا-أوكرانيا-في-منطقة-ستارومايورسك-بجمهورية-دونيتسك-1082682598.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحبط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
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أعلن أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لقوات "الشرق" الروسية اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت ثماني محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ودمرت مركبات للعدو وقضت على قوى بشرية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "باتجاه محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قوات الشرق بدعم مدفعي ثماني محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في مواقع بمناطق نوفوميخيلوفكا، شمال نيكولسكي وستارومايورسكي ونوفوزلاتوبول ومالينوفكا وشمال بريوتنوي، وتم تدمير مركبات والقضاء على قوى بشرية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.