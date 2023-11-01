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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تحبط-8-محاولات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1082682884.html
القوات الروسية تحبط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أعلن أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لقوات "الشرق" الروسية اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت ثماني محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T03:09+0000
2023-11-01T03:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "باتجاه محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قوات الشرق بدعم مدفعي ثماني محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في مواقع بمناطق نوفوميخيلوفكا، شمال نيكولسكي وستارومايورسكي ونوفوزلاتوبول ومالينوفكا وشمال بريوتنوي، وتم تدمير مركبات والقضاء على قوى بشرية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تقضي-على-160-جنديا-أوكرانيا-في-منطقة-ستارومايورسك-بجمهورية-دونيتسك-1082682598.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحبط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك

03:09 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلن أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لقوات "الشرق" الروسية اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت ثماني محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ودمرت مركبات للعدو وقضت على قوى بشرية.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "باتجاه محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قوات الشرق بدعم مدفعي ثماني محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في مواقع بمناطق نوفوميخيلوفكا، شمال نيكولسكي وستارومايورسكي ونوفوزلاتوبول ومالينوفكا وشمال بريوتنوي، وتم تدمير مركبات والقضاء على قوى بشرية".
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على 160 جنديا أوكرانيا في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك
02:18 GMT


وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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