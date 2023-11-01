https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تقضي-على-160-جنديا-أوكرانيا-في-منطقة-ستارومايورسك-بجمهورية-دونيتسك-1082682598.html
القوات الروسية تقضي على 160 جنديا أوكرانيا في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك
القوات الروسية تقضي على 160 جنديا أوكرانيا في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك
صرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك، أوليغ تشيخوف، اليوم الأربعاء، أن القوات قضت على ما يصل إلى 160 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T02:18+0000
2023-11-01T02:18+0000
2023-11-01T02:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربات بواسطة الطيران التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية إلى تجمعات القوات الحية والمعدات في وحدات اللواء الميكانيكي 72 واللواء 123 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستارومايورسك في جمهورية دونيتسك".وأضاف: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 مقاتلًا وآليات عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-بيلوغوروفكا-فيديو-1082671497.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تقضي على 160 جنديا أوكرانيا في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك
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صرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك، أوليغ تشيخوف، اليوم الأربعاء، أن القوات قضت على ما يصل إلى 160 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك.
وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك
": "تم توجيه ضربات بواسطة الطيران التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية إلى تجمعات القوات الحية والمعدات في وحدات اللواء الميكانيكي 72 واللواء 123 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستارومايورسك في جمهورية دونيتسك".
وأضاف: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 مقاتلًا وآليات عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.