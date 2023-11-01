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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تقضي-على-160-جنديا-أوكرانيا-في-منطقة-ستارومايورسك-بجمهورية-دونيتسك-1082682598.html
القوات الروسية تقضي على 160 جنديا أوكرانيا في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك
القوات الروسية تقضي على 160 جنديا أوكرانيا في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك
صرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك، أوليغ تشيخوف، اليوم الأربعاء، أن القوات قضت على ما يصل إلى 160 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T02:18+0000
2023-11-01T02:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربات بواسطة الطيران التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية إلى تجمعات القوات الحية والمعدات في وحدات اللواء الميكانيكي 72 واللواء 123 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستارومايورسك في جمهورية دونيتسك".وأضاف: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 مقاتلًا وآليات عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-بيلوغوروفكا-فيديو-1082671497.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تقضي على 160 جنديا أوكرانيا في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك

02:18 GMT 01.11.2023
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik
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صرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك، أوليغ تشيخوف، اليوم الأربعاء، أن القوات قضت على ما يصل إلى 160 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك.
وقال تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربات بواسطة الطيران التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية إلى تجمعات القوات الحية والمعدات في وحدات اللواء الميكانيكي 72 واللواء 123 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستارومايورسك في جمهورية دونيتسك".
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه بيلوغوروفكا... فيديو
أمس, 16:00 GMT
وأضاف: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 مقاتلًا وآليات عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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