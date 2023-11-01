https://sputnikarabic.ae/20231101/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-ضحايا-مجرزتي-جباليا-الأولى-والثانية-195-قتيلا-1082715619.html
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ضحايا مجرزتي جباليا الأولى والثانية 195 قتيلا
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ضحايا مجرزتي جباليا الأولى والثانية 195 قتيلا
قتل ما لا يقل عن 195 فلسطيني وأصيب 777 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتكررة على مخيم جباليا في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T23:21+0000
2023-11-01T23:21+0000
2023-11-01T23:58+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
اشتباكات غزة
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن: "195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة يومي الثلاثاء والأربعاء".وذكر المكتب الإعلامي أن 120 شخصا في عداد المفقودين وأصيب 777 آخرون.وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن "الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.
https://sputnikarabic.ae/20231101/الأمم-المتحدة-تصف-قصف-مخيم-جباليا-بأنه-جريمة-حرب-1082714484.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ضحايا مجرزتي جباليا الأولى والثانية 195 قتيلا
23:21 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 23:58 GMT 01.11.2023) تابعنا عبر
قتل ما لا يقل عن 195 فلسطيني وأصيب 777 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية المتكررة على مخيم جباليا في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن: "195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة يومي الثلاثاء والأربعاء".
وذكر المكتب الإعلامي أن 120 شخصا في عداد المفقودين وأصيب 777 آخرون.
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن "الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا
".
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا
كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.