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بوتين: الوضع الاقتصادي العام في روسيا يتطور بثبات
بوتين: الوضع الاقتصادي العام في روسيا يتطور بثبات
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن الوضع الاقتصادي في روسيا يتطور كما هو متوقع له وفق معطيات الإحصاء الحالية. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T20:07+0000
2023-11-01T20:07+0000
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وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "تشير الإحصاءات الحالية إلى أن الوضع الاقتصادي ككل يتطور بشكل يمكن التنبؤ به وفقا للتوقعات. خلال 9 أشهر من هذا العام ارتفع الناتج الإجمالي المحلي لروسيا بـ2.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم".وخلال الاجتماع، أصدر بوتين، تعليماته للحكومة والبنك المركزي بمراقبة التضخم، ومتابعة ديناميكيات أسعار السلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية.وقال: "مرة أخرى، ألفتُ انتباه الحكومة وبنك روسيا إلى أهمية الإجراءات الفعالة والمنسقة لخفض التضخم. إنه يؤثر بشكل مباشر على رفاهية العائلات الروسية ومواطنينا".وأضاف: "على وجه الخصوص، من الضروري مراقبة ديناميكيات الأسعار بعناية للسلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية والأكثر طلبا".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

بوتين: الوضع الاقتصادي العام في روسيا يتطور بثبات

20:07 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن الوضع الاقتصادي في روسيا يتطور كما هو متوقع له وفق معطيات الإحصاء الحالية.
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "تشير الإحصاءات الحالية إلى أن الوضع الاقتصادي ككل يتطور بشكل يمكن التنبؤ به وفقا للتوقعات. خلال 9 أشهر من هذا العام ارتفع الناتج الإجمالي المحلي لروسيا بـ2.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم".

وأضاف أن البطالة في روسيا تعتبر منخفضة حيث تبلغ نسبتها نحو 3%.

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وخلال الاجتماع، أصدر بوتين، تعليماته للحكومة والبنك المركزي بمراقبة التضخم، ومتابعة ديناميكيات أسعار السلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية.
وقال: "مرة أخرى، ألفتُ انتباه الحكومة وبنك روسيا إلى أهمية الإجراءات الفعالة والمنسقة لخفض التضخم. إنه يؤثر بشكل مباشر على رفاهية العائلات الروسية ومواطنينا".
وأضاف: "على وجه الخصوص، من الضروري مراقبة ديناميكيات الأسعار بعناية للسلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية والأكثر طلبا".
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