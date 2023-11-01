https://sputnikarabic.ae/20231101/بوتين-الوضع-الاقتصادي-العام-في-روسيا-يتطور-بثبات-1082710250.html
بوتين: الوضع الاقتصادي العام في روسيا يتطور بثبات
بوتين: الوضع الاقتصادي العام في روسيا يتطور بثبات
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن الوضع الاقتصادي في روسيا يتطور كما هو متوقع له وفق معطيات الإحصاء الحالية. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T20:07+0000
2023-11-01T20:07+0000
2023-11-01T20:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075564358_0:79:2147:1287_1920x0_80_0_0_31c66fd12f86cd38adde4071c912859b.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "تشير الإحصاءات الحالية إلى أن الوضع الاقتصادي ككل يتطور بشكل يمكن التنبؤ به وفقا للتوقعات. خلال 9 أشهر من هذا العام ارتفع الناتج الإجمالي المحلي لروسيا بـ2.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم".وخلال الاجتماع، أصدر بوتين، تعليماته للحكومة والبنك المركزي بمراقبة التضخم، ومتابعة ديناميكيات أسعار السلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية.وقال: "مرة أخرى، ألفتُ انتباه الحكومة وبنك روسيا إلى أهمية الإجراءات الفعالة والمنسقة لخفض التضخم. إنه يؤثر بشكل مباشر على رفاهية العائلات الروسية ومواطنينا".وأضاف: "على وجه الخصوص، من الضروري مراقبة ديناميكيات الأسعار بعناية للسلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية والأكثر طلبا".
https://sputnikarabic.ae/20231101/بوتين-لا-نستبعد-احتمال-حدوث-استفزازات-خارجية-مماثلة-لاستهداف-التيار-الشمالي--1082709328.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075564358_164:0:1984:1365_1920x0_80_0_0_b1383ba4d12338030b9ab8a04c81c7c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
بوتين: الوضع الاقتصادي العام في روسيا يتطور بثبات
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن الوضع الاقتصادي في روسيا يتطور كما هو متوقع له وفق معطيات الإحصاء الحالية.
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "تشير الإحصاءات الحالية إلى أن الوضع الاقتصادي ككل يتطور بشكل يمكن التنبؤ به وفقا للتوقعات. خلال 9 أشهر من هذا العام ارتفع الناتج الإجمالي المحلي لروسيا بـ2.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم".
وأضاف أن البطالة في روسيا تعتبر منخفضة حيث تبلغ نسبتها نحو 3%.
وخلال الاجتماع، أصدر بوتين، تعليماته للحكومة والبنك المركزي بمراقبة التضخم، ومتابعة ديناميكيات أسعار السلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية.
وقال: "مرة أخرى، ألفتُ انتباه الحكومة وبنك روسيا إلى أهمية الإجراءات الفعالة والمنسقة لخفض التضخم. إنه يؤثر بشكل مباشر على رفاهية العائلات الروسية ومواطنينا".
وأضاف: "على وجه الخصوص، من الضروري مراقبة ديناميكيات الأسعار بعناية للسلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية والأكثر طلبا".