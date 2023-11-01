https://sputnikarabic.ae/20231101/بينها-دبابة-ليوبارد-الجيش-الروسي-يكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-1082694872.html

بينها دبابة "ليوبارد"... الجيش الروسي يكبد نظام كييف خسائر فادحة

بينها دبابة "ليوبارد"... الجيش الروسي يكبد نظام كييف خسائر فادحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية التي تقاتل على محور دونيتسك استطاعت القضاء على أفراد من الجيش... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T13:02+0000

2023-11-01T13:02+0000

2023-11-01T13:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن خسائر القوات الأوكرانية وصل إلى نحو 245 قتيلاً وجريحًا عسكريًا و8 مركبات عسكرية بينها ثلاث دبابات من ضمنها دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد".وبحسب الوزارة، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بدعم من الطيران والمدفعية باستهداف القوة البشرية ومعدات الألوية الهجومية الميكانيكية الثامنة والعشرين والثالثة والتسعين والثالثة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونيتسك.وفي سياق متصل، صدت وحدات منقوات المجموعة "الغربية"، خلال العمليات النشطة بدعم من الطيران والمدفعية الثقيلة هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، حيث تكبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية تصل إلى نحو 245 عسكريا، ومركبتين، ونظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز "M777"، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب"، ومدافع أخرى. بالإضافة إلى ذلك، في مقاطعة خاركوف تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للواء الأول التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور كراسني ليمان، صدت وحدات قوات مجموعة "المركز" بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من الألوية الآلية 47 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطقة بتروفسكوي وجمهورية لوغانسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو نحو 200 جندي وثلاث مركبات بالإضافة إلى وحدة مدفعية ذاتية الدفع.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231101/وابل-من-القذائف-الروسية-تدك-معاقل-نظام-كييف-فيديو-1082692772.html

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