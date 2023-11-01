https://sputnikarabic.ae/20231101/تصنيف-أقوى-10-دول-عسكريا-وفقا-لـاستطلاع-رأي-عالمي-1082692673.html
تصنيف أقوى 10 دول عسكريا وفقا لـ"استطلاع رأي" عالمي
تصنيف أقوى 10 دول عسكريا وفقا لـ"استطلاع رأي" عالمي
كشف تقييم القوة العسكرية، الذي أجرته صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية، اعتمادا على استطلاع رأي عالمي شارك فيه 17 ألف فرد، أن الجيش الروسي يأتي في المرتبة الأولى،... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T12:04+0000
2023-11-01T12:04+0000
2023-11-01T12:04+0000
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ويمثل التصنيف "منظورا عالميا" للمشاركين في تقييم القوة العسكرية للجيوش، ويختلف ترتيب الدول فيه عن ترتيبها في التصنيفات، التي توردها المواقع المتخصصة في قياس قوة الجيوش على أساس أرقام ترصد حجم إنفاقها العسكري وما تملكه من عتاد وقوة بشرية واقتصادية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
تصنيف أقوى 10 دول عسكريا وفقا لـ"استطلاع رأي" عالمي
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كشف تقييم القوة العسكرية، الذي أجرته صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية، اعتمادا على استطلاع رأي عالمي شارك فيه 17 ألف فرد، أن الجيش الروسي يأتي في المرتبة الأولى، متقدما على الجيش الأمريكي، الذي احتل المرتبة الثانية عالمية.
ويمثل التصنيف "منظورا عالميا" للمشاركين في تقييم القوة العسكرية للجيوش، ويختلف ترتيب الدول فيه عن ترتيبها في التصنيفات، التي توردها المواقع المتخصصة في قياس قوة الجيوش على أساس أرقام ترصد حجم إنفاقها العسكري وما تملكه من عتاد وقوة بشرية واقتصادية.