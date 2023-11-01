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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1082684122.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T05:22+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:22 GMT 01.11.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:21 GMT 01.11.2023
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم
04:08 GMT
05:20 GMT 01.11.2023
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
03:09 GMT
05:20 GMT 01.11.2023
الوضع في قرية تريوخيزبينكا، بعد تحريرها من القوات الأوكرانية المسلحة، جمهورية لوغانسك الشعبية 5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر استخباراتي لـ"سبوتنيك": تنظيم "خيمبروم" الإجرامي يزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمخدرات
02:29 GMT
05:20 GMT 01.11.2023
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على 160 جنديا أوكرانيا في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك
02:18 GMT
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديوأمس, 22:53 GMT
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