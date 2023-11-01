https://sputnikarabic.ae/20231101/خبير-إسرائيل-تتبع-سياسة-الأرض-المحروقة-1082698972.html
خبير: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة
خبير: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T14:06+0000
2023-11-01T14:06+0000
2023-11-01T14:06+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة
خبير: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة
مئات الضحايا والجرحى في قصف إسرائيلي وحشي على مجمع سكني في مخيم جباليا. وهو ما قال عنه مدير مركز "حريات" للدراسات حلمي الأعرج:حركة "أنصار الله" اليمنية تعلن الانضمام إلى طوفان الأقصى. وهو ما قال عنه عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" حمزة الحوثي:بدوره قال الخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي: الجيش الأوكراني يتحصن بالمباني السكنية في مقاطعة زابوروجيه. وهو ما قال عنه مدير مركز "جي أس أم" للدراسات الدكتور آصف ملحم:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة
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نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
مئات الضحايا والجرحى في قصف إسرائيلي وحشي على مجمع سكني في مخيم جباليا. وهو ما قال عنه مدير مركز "حريات" للدراسات حلمي الأعرج:
"هي محاولة من قبل حكومة نتنياهو للتغطية على فشلها إما بما حدث في السابع من أكتوبر وبدء عملية طوفان الأقصى أو بفشلها في تنفيذ عملية برية بقطاع غزة وهذه سياسة ممنهجة للانتقام من المدنيين وبقرار سياسة الأرض المحروقة لتدمير كل ما عليها".
حركة "أنصار الله" اليمنية تعلن الانضمام إلى طوفان الأقصى. وهو ما قال عنه عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" حمزة الحوثي:
"لدينا خطط سرية واستراتيجية والقوة الكاملة والكافية لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي".
بدوره قال الخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي:
"تبقى هذه العمليات محدودة وغير مؤثرة وربما لا تستدعي ردة فعل أمريكية او إسرائيلية لعدم أهميتها أو وصولها إلى أهدافها".
الجيش الأوكراني يتحصن بالمباني السكنية في مقاطعة زابوروجيه. وهو ما قال عنه مدير مركز "جي أس أم" للدراسات الدكتور آصف ملحم:
"اتخاذ القوات الأوكرانية للمدنيين كدروع بشرية حدث بشكل متكرر وليست المرة الأولى حتى أنهم نقلوا قواعد إطلاق الصواريخ للقرب من المباني السكنية لإحراج روسيا التي كانت تتحاشى استهدافها خوفا على حياة المدنيين".
التفاصيل في الملف الصوتي...