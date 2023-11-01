https://sputnikarabic.ae/20231101/خبير-مصر-بخبرات-وطنية-100-في-المئة-طورت-أصنافا-زراعية-تسهم-في-زيادة-المحاصيل---1082700287.html

خبير: مصر بخبرات وطنية 100 في المئة طورت أصنافا زراعية تسهم في زيادة المحاصيل

خبير: مصر بخبرات وطنية 100 في المئة طورت أصنافا زراعية تسهم في زيادة المحاصيل

صرّح الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، أن الهيئة تستعد في الفترة المقبلة للإعلان عن التوصل لطفرات في بذور جديدة ستسهم في زيادة المحاصيل... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T14:46+0000

2023-11-01T14:46+0000

2023-11-01T14:46+0000

العالم العربي

العالم

تقارير سبوتنيك

حصري

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048678397_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_b234d57353ebb4052d2bdea44673c06e.jpg

وقال الحاج إن "العلماء في الهيئة نجحوا في تطوير طفرة جديدة للقمح تحقق زيادة في إنتاجية القمح بنسبة تصل إلى 33% عن المنتج المحلى التقليدي، وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة لاستخراج التراخيص اللازمة لبدء تطبيق الطفرة و استكمال الإجراءات بخطى سريعة"، بحسب ما نقل موقع "اليوم السابع".وأشار الحاج إلى إنتاج صنف جديد من اللوبياء تم تطويره من خلال قسم بحوث المنتجات الطبيعية لشعبة التكنولوجيا الحيوية في الهيئة."بخبرات مصرية يتم تطوير الزراعة"تحدث الدكتور علي إبراهيم، من مركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة المصرية، لـ"سبوتنيك"، حول ما توصل له مركز البحوث من طفرات وهل سيسهم في المستقبل القريب بسد احتياجات مصر من القمح واللوبياء.وأضاف إبراهيم: "كذلك وزارة الزراعة وهي الوزراة الأساسية والمعنية بهذا الشأن متمثلة بمركز البحوث الزراعية والمعاهد المتخصصة كمعهد البحوث الحقلية لمحصول القمح والذرة ومحصول البنجر وكذلك معهد المحاصيل السكرية في القصب، كذلك معهد بحوث البساتين، قام بعمل برنامج وطني لإنتاج بذور الخضار وتطويرها، فمصر كانت تستورد تقريبا 98 في المئة من هذه البذور".ومضى، قائلا: "نأمل في القريب العاجل بأن يؤدي ذلك لرفع إنتاجية وحدة المساحة من المحاصيل الزراعية المختلفة، في برامج تطويرية تقوم بها وزارة الزراعة ممثلة بمركز البحوث الزراعية بكل المعاهد متعاونة في هذا الشأن لإحداث تغير في الكمية والجودة للمنتج المصري بما يساهم في عملية نسبية لتحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وغيرها".وحول وجود خطة مستقبلية لدى وزارة الزراعة المصرية لتطوير وزيادة محاصيل أخرى وإن تم الإستعانة بخبرات أجنبية في هذا المجال، قال إبراهيم: "بالتأكيد، فكل وزارة من الوزارات المصرية على رأسهم وزارة الزراعة والتخطيط المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية، لها خطة تنفذ بخطوات متتالية للنهوض بالمحاصيل الزراعية والرقعة الزراعية"."3 دول عربية في قائمة أكثر 5 دول مستوردة للحبوب الروسية في العالم"تصدرت 3 دول عربية قائمة أكثر الدول استيرادا للحبوب الروسية، في الربع الأول من العام الزراعي 2023 - 2024، الممتدة من شهر يوليو/ تموز ولغاية سبتمبر/ أيلول 2023.كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، في وقت سابق، قائمة أكثر 5 بلدان شراء وطلبا للحبوب الروسية حول العالم، في هذه الفترة.واحتلت جمهورية مصر العربية المرتبة الاولى في مشتريات الحبوب خلال هذه الفترة، حيث استوردت 2.031 مليون طن من الحبوب، بزيادة 9.1% عن العام السابق (1.862 مليون طن). واحتلت تركيا المركز الثاني بـ 1.864 مليون طن (أقل بنسبة 10.3%). وقبل عام اشترت 2.057 مليون طن. وحلت إيران في المركز الثالث، التي كانت، قبل عام، في صدارة اتحاد مصدري الحبوب بـ 2.412 مليون طن، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة، وليبيا الخامسة.

https://sputnikarabic.ae/20230820/مصر-تكشف-عن-إمكانية-تصدير-القمح-الروسي-لدول-الجوار--1080262208.html

https://sputnikarabic.ae/20230820/مصر-توضح-الموقف-الحالي-للاحتياطي-الاستراتيجي-للقمح-1080257788.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري, اقتصاد