https://sputnikarabic.ae/20231101/زعيم-المعارضة-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-إلى-الشعب-اللبناني-بشأن-حزب-الله-1082706487.html

زعيم المعارضة الإسرائيلي يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني بشأن "حزب الله"

زعيم المعارضة الإسرائيلي يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني بشأن "حزب الله"

وجه يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة إلى الشعب اللبناني بشأن "حزب الله". 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T17:09+0000

2023-11-01T17:09+0000

2023-11-01T17:09+0000

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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، مساء اليوم الأربعاء، بعث من خلالها رسالة إلى الشعب اللبناني، موضحا أن "حزب الله" يحاول جر الجيش الإسرائيلي إلى الحرب.وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق زعيم المعارضة الحالي، يائير لابيد، الشعب اللبناني من تلك المحاولة، مدعيا أنه "سيدفع الثمن".وجاءت تصريحات لابيد خلال زيارته لمستوطنة كريات شمونة الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، اليوم الأربعاء، ولقائه برئيس بلدية المستوطنة، حيث وعد الأخير ببذل إسرائيل قصارى جهودها لمساعدة مستوطنة كريات شمونة.وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر رفيع المستوى في "حزب الله" اللبناني، أن الإدارة الأمريكية أرسلت رسائل خلال الأيام الأخيرة إلى حزب الله اللبناني.وقال المصدر، خلال تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الأمريكيين وبعض حلفائهم طلبوا من حزب الله في عدة رسائل منفصلة تجنب الدخول في الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس"، مؤكدا العمل بشكل مباغت في أي وقت لزم الأمر، مضيفا أن "جواب حزب الله كان واضحا بأننا مستقلون ونقوم بأداء واجبنا"، متابعا: "قلنا بوضوح إن واجبنا الآن هو التواجد في الميدان سواء عسكريا أوتنظيميا أو استخباراتيا".ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، أن "عناصره حققوا إصابات مباشرة في قوة إسرائيلية، وأن جميع أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح".ويواصل الجيش الإسرائيلي إلقاء القذائف الحارقة على الأحراش والأودية اللبنانية المتاخمة للشريط الحدودي.يأتي ذلك في وقت يستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231029/حزب-الله-يعلن-إسقاط-مسيرة-إسرائيلية-واستهداف-موقعين-عسكريين-على-الحدود-اللبنانية-1082611601.html

https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-لـحزب-الله-في-لبنان-1082642115.html

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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار