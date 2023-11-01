https://sputnikarabic.ae/20231101/سلاح-الجو-الأمريكي-يفجر-صاروخا-بالستيا-فوق-المحيط-الهادئ-إثر-رصد-خلل-بعد-إطلاقه-1082715252.html
سلاح الجو الأمريكي يفجر صاروخا بالستيا فوق المحيط الهادئ إثر رصد خلل بعد إطلاقه
سلاح الجو الأمريكي يفجر صاروخا بالستيا فوق المحيط الهادئ إثر رصد خلل بعد إطلاقه
أعلن سلاح الجو الأمريكي، أمس الأربعاء، تفجير صاروخ من طراز "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات خلال إطلاق اختبار بعد حدوث خلل في منتصف عملية الطيران. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T22:48+0000
2023-11-01T22:48+0000
2023-11-01T22:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101975/07/1019750740_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_3941d0ee8474f7a21d3b432af63094a1.jpg
وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان صحفي: "فجرت قوة "الفضاء دلتا 30" بأمان صاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات فوق المحيط الهادئ في تمام الساعة 12:06 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في 1 نوفمبر، بسبب خلل خلال إطلاق اختبار من قاعدة "فاندنبرغ" العسكرية في كاليفورنيا".ووفقًا للبيان، سيقوم فريق تحليل الإطلاق بالتحقيق في سبب حدوث الخلل، وسيشمل فريق تحليل الإطلاق ممثلين عن قيادة "الضربة العالمية" لسلاح الجو، ومجموعة اختبار وتقييم الطيران 377، وفرقة اختبار الرحلة 576، ومكتب السلامة في قوة "الفضاء دلتا 30"، ومركز الأسلحة النووية لسلاح الجو، بالإضافة إلى منظمات أخرى.وأشار سلاح الجو إلى أن صاروخ "إل جي إم 35 آيه سينتينيل" سيحل محل صاروخ "مينتمان 3" بحلول منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، ولكن حتى ذلك الحين، يلتزم سلاح الجو بضمان استمرار صاروخ "مينتمان 3" كوسيلة رادعة فعّالة.
https://sputnikarabic.ae/20230822/واشنطن-تجري-تجربة-جديدة-لصاروخ-فرط-صوتي-لأول-مرة-منذ-فشل-اختباره-في-مارس-الماضي--1080307438.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101975/07/1019750740_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_8a188c263bf0552dc53a21cbf646709f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
سلاح الجو الأمريكي يفجر صاروخا بالستيا فوق المحيط الهادئ إثر رصد خلل بعد إطلاقه
تابعنا عبر
أعلن سلاح الجو الأمريكي، أمس الأربعاء، تفجير صاروخ من طراز "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات خلال إطلاق اختبار بعد حدوث خلل في منتصف عملية الطيران.
وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان صحفي: "فجرت قوة "الفضاء دلتا 30" بأمان صاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات فوق المحيط الهادئ في تمام الساعة 12:06 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في 1 نوفمبر، بسبب خلل خلال إطلاق اختبار من قاعدة "فاندنبرغ" العسكرية في كاليفورنيا".
ووفقًا للبيان، سيقوم فريق تحليل الإطلاق بالتحقيق في سبب حدوث الخلل
، وسيشمل فريق تحليل الإطلاق ممثلين عن قيادة "الضربة العالمية" لسلاح الجو، ومجموعة اختبار وتقييم الطيران 377، وفرقة اختبار الرحلة 576، ومكتب السلامة في قوة "الفضاء دلتا 30"، ومركز الأسلحة النووية لسلاح الجو، بالإضافة إلى منظمات أخرى.
وأشار سلاح الجو إلى أن صاروخ "إل جي إم 35 آيه سينتينيل" سيحل محل صاروخ "مينتمان 3" بحلول منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، ولكن حتى ذلك الحين، يلتزم سلاح الجو بضمان استمرار صاروخ "مينتمان 3" كوسيلة رادعة فعّالة.